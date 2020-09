OAB Niterói realiza campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes

A Comissão de Ação Social, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Niterói), lançou uma campanha de doação de brinquedos, com objetivo de arrecadar doações visando o Dia das Crianças (12 de outubro). A arrecadação será entregue ao grupo Cestas das Sextas, para posterior distribuição a crianças carentes. As doações podem ser feitas até o dia 7 de outubro, no andar térreo da sede da OAB Niterói, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 507, no Centro.

“Temos como objetivo arrecadar brinquedos, novos ou usados, em bom estado, que serão entregues ao grupo Cestas das Sextas (@cestasdassextas), que promoverá, no dia 9 de outubro, o “Dia das Crianças na Favela”, na comunidade da Igrejinha, em São Francisco”, explica Maria Luíza Procópio, que preside a Comissão de Ação Social.

“Escolhemos para nossa primeira ação esse grupo por ser um projeto inspirador, idealizado por mulheres fortes, que contam com a colaboração da sociedade e do comércio local para sua manutenção, levando cestas básicas todas as sextas-feiras para as comunidades carentes de Niterói. Precisamos, cada vez mais, nos atentar para as necessidades da sociedade e buscar, dentro das nossas possibilidades, atenuar a crescente desigualdade e o sofrimento social”, afirmou.

Ela fez um apelo a advogadas, advogados e à sociedade niteroiense: “A campanha promovida pela OAB Niterói conta com um curto espaço de tempo (de 24/09 a 07/10). Diante disso, pedimos a colaboração de todos nessa empreitada de amor e solidariedade com as crianças carentes da cidade. Seja solidário”.