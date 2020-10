OAB-Niterói promove campanha de arrecadação de doações para vítimas de violência doméstica

A Comissão de Assistência às Vítimas de Violência Doméstica da OAB Niterói, presidida por Eliana Barboza, está promovendo a segunda edição da campanha para arrecadação de doações de produtos e higiene pessoal e beleza para as mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento será na Sala Lilás do IML de Niterói, no Barreto, e no 12º Batalhão da PM. As duas instituições recebem mulheres e seus filhos em situação de violência, que são acolhidos e atendidos por uma equipe interdisciplinar.

As doações podem ser feitas entre os dias 1º a 27 de novembro, no andar térreo da sede da OAB-Niterói, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 507, Centro. “A Comissão de Assistência às Vítimas de Violência Doméstica participa anualmente da construção de eventos da agenda da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), em comemoração à campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. Instituída internacionalmente e apoiada pela ONU, a campanha estimula a mobilização global por meio da realização de diversas ações voltadas à prevenção e erradicação da violência e à promoção do direito de mulheres e meninas viverem sem violência”, explicou Eliana Barboza.

Ela ainda acrescentou que de acordo com o Tribunal de Justiça do RJ, a violência contra as mulheres aumentou significativamente este ano em função da pandemia. Os números revelam que a Central Judiciária de Acolhimento da Mulher Vítima de Violência Doméstica (Cejuvida) atingiu recorde de atendimentos em 2020. “Foram registrados 1.500 atendimentos de até julho. Já no ano passado inteiro foram 1.963. Do número total de mulheres atendidas de janeiro a julho, 26 foram encaminhadas aos abrigos”.

Segundo Eliana Barboza, várias iniciativas têm sido adotadas no sentido de melhorar a qualidade de vida dessas vítimas, bem como para favorecer sua autoestima. “Trata-se, portanto, de um projeto que visa não só angariar os produtos de higiene, mas também produtos para estimular a autoestima, que seriam os produtos de beleza”.

Produtos que podem ser doados: Higiene pessoal – Pasta e escova dental, desodorante, lenço umedecido, lenço de papel, sabonete, xampu, condicionador, hidratante corporal, absorvente íntimo, fralda descartável. Produtos de beleza – Maquiagem em geral (batom, sombra, blush, etc.) esmalte, acetona, algodão, lixa de unha, prendedor de cabelo/grampo.