OAB Niterói comemora o Dia Mundial da Pessoa Idosa com eventos

Presidida por Pedro Gomes, a OAB Niterói elaborou uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Pessoa Idosa. O evento, que acontece na próxima segunda-feira (3) e vai até a sexta-feira (7), vai contar com uma programação diversificada, incluindo palestras com temas voltados para a pessoa idosa. A coordenação do evento pioneiro é realizada pela Comissão de Apoio à Terceira Idade, presidida por Waltair Costa de Oliveira, com Karin Ferreira Dias Rangel, vice-presidência.

De acordo com a organização, haverá participação do secretário municipal dos Idosos, José Antônio Toro Fernandez (Zaf), e convidados especiais, que abordarão leis e direitos dos idosos.

A vice-presidente da Comissão de Apoio a Terceira Idade da OAB destacou o pioneirismo do evento (Fotos: Divulgação)



“O evento pioneiro na cidade de Niterói, a OAB é uma instituição de prestígio e que tem compromisso com a sociedade, essa ação é destinada aos idosos e proporcionará conhecimento e informações na área jurídica e médica”, destacou Karin Ferreira Dias Rangel, vice-presidente da Comissão de Apoio a Terceira Idade da OAB e Membro do Conselho do Idoso, ambos de Niterói.

Um dos cartazes do evento que vai homenagear os idosos

A programação completa pode ser conferida abaixo:

Evento presencial comemora o Dia Mundial da Pessoa Idosa. Datas, horários e locais:

03/10 – 9h as 12h – Auditório OAB – Niterói

04/10 – 15h as 17h – Santuário das Almas – Icaraí

05/10 – 17h as 20h – Auditório OAB – Niterói

06/10 – 17h as 20h – Auditório OAB – Niterói

07/10 – 9h as 12hr – Auditório OAB – Niterói

Abertura : Pedro Gomes

Expositores: Fátima Christo, Daniela Considera, Manoel Carlos Gomes, Desembargador Nagib Slaibi Filho, Erika da Rocha Figueiredo, Maria Aglae Tedesco Vilardo, Ivone Ferreira Caetano, Cíntia de Faria Asevedo, Waltair Costa Oliveira e Karin Ferreira Dias Rangel.

Convidados Especiais: Jose Antônio Toro Fernandes, Ana Carolina Monerat Fioravanti, Ana Tereza Brasilio, Fátima Henriette de Miranda Silva, Wandenir de Bragança e Silvana Melro Villart.

Endereços em Niterói: Auditório da OAB – Avenida Hernâni do Amaral Peixoto 507, 11 andar – Centro e no Santuário das Almas que fica na Rua Álvares de Azevedo 237 – Icaraí.