OAB Niterói comemora Dia da Advocacia Trabalhista

A OAB Niterói promove solenidade na próxima segunda-feira (20), para celebrar o Dia da Advocacia Trabalhista. O evento será realizado no Salão Nobre da sede, a partir das 16h30min, com homenagens a 14 advogados trabalhistas e dois colaboradores do TRT de Niterói, incluindo um café da tarde.

O dia 20 de junho foi instituído, pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), como o Dia da Advocacia Trabalhista porque a data remonta à fundação da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas (Acat), em 1963, a primeira entidade da categoria no país.

Serão homenageados os seguintes advogados trabalhistas: Elvira Maria de Souza Pereira Guerra Werneck, Haidee Antunes Rosa, Denise Martins, Beatriz da Cunha Pinto, Andrea Portes Faria Mattos, Alessandra Moreira Barroso, Márcia Cristina Resende Chaboudt, Gustavo Rodrigues da Rocha, Nilson Salgado de Oliveira, Rogério Fontes de Siqueira, Cesar Frederico Barros Pessoa, Leandro da Silva Leite, Levy Rocha Colle Júnior e Gilmar Francisco de Almeida. Além dos colaboradores do TRT de Niterói: Tatiana Diacui Moraes de Medeiros e Marcelo Sousa De Carvalho.