O segurança te exigiu o crachá?

Por Luiz Antonio Mello –

O nosso glorioso berço esplêndido vive momentos do mais absoluto esculacho institucional, onde as leis parecem ter virado capacho de mictório de rodoviária do interior. No mau sentido.

Uma leitora escreveu implorando para que no mês do Natal não seja permitido o corte de luz e água por falta de pagamento, “mesmo que se pague em dobro em janeiro”, ela diz. Por que?

Em 2014, conta a leitora, várias crianças esperavam o Papai Noel acender as lâmpadas da árvore de Natal de uma vila humilde e correta, mas quem apareceu foi um técnico da empresa de energia para cortar a luz. Pagamento atrasado.

Diante do que viu, crianças caladas, assustadas, olhos marejados, arregalados, prestes a mergulhar no choro, senhoras e senhores trabalhadores sem emprego, casas bem cuidadas e limpas – não havia nenhum traficante de pen drive – o técnico nada disse e foi embora, sem olhar para trás e sem cortar luz alguma.

O técnico sabia que era covardia se fantasiar de Escandinávia na terra dos 30 milhões de famintos. É fácil ser herói cortando a luz de gente humilde e cacarejar de arrego diante dos nababos de todos os poderes.

Paxás que nadam em cestas de Natal bilionárias, vagabundeando pelo mundo a bordo de jatos Gulfstream G 600 e ainda pedem a Papai Noel tanques de guerra de R$ 5 bilhões de reais, com a devida comissão inclusa e depositada.

Girando a bússola, mas mantendo a rota do assunto.

Em 1984, Gilberto Gil disparou em “Extra II (O rock da segurança)”: O segurança me pediu o crachá/ Eu disse: Nada de crachá, meu chapa/ Sou um escrachado, um extra achado/ Num galpão abandonado, nada de crachá/ (…) Sei que o senhor é pago pra suspeitar/ Mas eu estou acima de qualquer suspeita/ Em meu planeta, todo o povo me respeita/Sou tratado assim como um paxá”.

O descacetado e anacrônico Brasil infestou o cotidiano de sua gente com um personagem sinistro chamado de “segurança”.

São uns caras metidos a mal encarados, sem uniforme, sem identificação, sem nomes, sem documentos, aparentemente desarmados, que passam os dias em vários supermercados, farmácias, lojas em geral. São pagos para suspeitar e intimidar, de preferência idosos e os mais pobres.

Houve uma época em que a função de segurança seguia leis e normas. Os agentes tinham que estar preparados e trabalhar em empresas bem avaliadas por autoridades superiores, usar uniforme com identificação da empresa, ostentar um crachá bem visível com nome, RG, dar bom dia, boa tarde, boa noite.

Já os leões de chácara, ou polícia mineira, ou análogos a capitães do mato de hoje, usam qualquer traje, decidem quem entra, quem sai, quem compra, quem furta, julgam, condenam, fazem o que bem entendem porque o Brasil molambado deixa fazer. Se aproveitam do perfil acuado de um povo que já nasce sob o jugo do “sabe com quem está falando?”.

Em tese, quando um desses se aproxima com aquela marra, deveríamos reagir, exigir documentos, comprovante do vínculo com a empresa (supermercado, farmácia etc) e em caso de negação ou truculência, chamar a polícia. Porque a lei é óbvia e diz que ninguém pode exercer função policial sem ser agente do Estado, apesar de muitos deles insinuarem que são policiais de folga.

Esse tipo de “segurança” é um braço do poder paralelo (ou será o poder paralelo braço desse tipo de “segurança”?), cada vez mais arrogante e abundante num país que berra e sente dor.

Se estivesse hoje por aqui, quem sabe sentado na Pedra do Índio ouvindo a conversa dos peixes, Monteiro Lobato relembraria que “quem tem força, abusa”, ou, “nunca no mundo uma bala matou uma ideia”, ou “contra a força não há argumento.”

O otimismo comenta que em algum momento o cidadão será ouvido. Mas o arbítrio como um todo não vai cessar porque é consentido. Por isso, em nome da democracia que nos resta, quando o segurança exigir o crachá, negue e exija o dele.