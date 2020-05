Rocha e Colubandê são os bairros que mais apresentam infectados em São Gonçalo, cidade já tem 44 óbitos

A cidade de São Gonçalo registrou mais seis óbitos em decorrência do novo coronavírus (Covid-19), nesta quinta-feira (7), chegando a 44 mortes no total. As vítimas são cinco homens, 57, 67, 69, 74 e 81 anos, e uma mulher de 86 anos. Ao todo, o município contabiliza 4087 casos suspeitos, 359 confirmados, 424 descartados, 49 curados. O Rocha e o Colubandê são os bairros que apresentam maior número de infectados, com 14 cada.

Os óbitos são: Homem, 74 anos, Amendoeira; Homem, 57 anos, Jardim Catarina; Homem, 81 anos, Covanca; Homem, 69 anos, Jardim Catarina; Mulher, 86 anos, Porto da Madama; Homem, 67 anos, Luiz Caçador; Mulher, 56 anos, Porto do Rosa; Homem, 45 anos, Coelho; Homem, 26 anos, Porto Velho; Homem, 80 anos, Maria Paula; Homem, 38 anos, Barracão; Homem, 48 anos, Porto do Rosa

Mulher, 64 anos, Parada 40; Mulher, 82 anos, bairro a confirmar; Mulher, 72 anos, bairro a confirmar; Homem, 50 anos, Maria Paula; Mulher, 65 anos, Jardim Catarina; Mulher, 91 anos, Centro; Mulher, 57 anos, Tenente Jardim; Homem, 68 anos, Mutondo; Homem, 86 anos, Lagoinha; Homem, 81 anos, Boa Vista; Homem, 28 anos, bairro a confirmar; Mulher, 61 anos, Porto Novo; Mulher, 89 anos, Porto da Pedra; Mulher, 56 anos, Itaúna; Mulher, 74 anos, Pita; Mulher, 66 anos, Itaúna; Homem, 60 anos, Neves; Homem, 46 anos, Ipiíba; Homem, 89 anos, Colubandê; Homem, 78 anos, Jardim Catarina; Mulher, 37 anos, Porto Novo; Homem, 77 anos, Santa Isabel; Homem, 74 anos, Centro; Homem, 60 anos, Porto Novo; Mulher, 83 anos, Amendoeira; Homem, 73 anos, Trindade; Mulher, 81 anos, Neves; Homem, 71 anos, Porto Velho; Mulher, 74 anos, Colubandê; Homem, 62 anos, Santa Isabel; Homem, 68 anos, Coelho; Mulher, 58 anos, Coelho.

Em apuração…