O que esperar do governo Lula na economia

Após assumir a Presidência da República pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou para a população brasileira, no último domingo (2), e falou sobre questões da área econômica. Em sua fala, o presidente deixou clara sua preocupação em priorizar a área social, mas não deixou de abordar outras questões.

O presidente citou, por exemplo, temas relativos à administração da Petrobras, uma das mais importantes estatais do Brasil. A reportagem conversou com o professor Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ e especialista em concessões e parcerias público-privadas (PPPs), que fez uma projeção do que esperar do novo governo petista na área econômica

A TRIBUNA: Qual a sua avaliação sobre a ideia de promover uma revisão na lei trabalhista?

Prof. Carlos Cova: O presidente Lula deverá focar seus esforços em ações e medidas que tenham impacto e gerem resultado nos médio e longo prazos. A legislação trabalhista não deve, no meu entender, ser objeto desse esforço. Ele vai despender um capital político em algo que não gera benefícios aos trabalhadores. Legislação não gera emprego. O que gera emprego é uma combinação de investimento produtivo (o que depende da disposição da iniciativa privada), com o aumento da produtividade da força de trabalho (o que depende de educação continuada, treinamento e capacitação). Tomara que não seja apenas para restabelecer o imposto sindical. Como não existe uma pauta efetiva acerca dessas mudanças, ao que parece, o discurso foi direcionado para agradar a um público específico.

AT: Como o sr. avalia as políticas de proteção aos brasileiros que estão passando fome, o aperfeiçoamento do Bolsa Família, além do financiamento do consumo da população pobre?

Prof. Cova: Em um país com tamanha desigualdade social, a medida é corretíssima. Contudo, não podemos deixar de lembrar que uma boa política de transferência de renda para populações carentes, deve ser submetida a uma regra de três fases, para que cumpra a sua finalidade: condicionalidades, capacitação, e porta de saída Por condicionalidade entenda-se que um indivíduo para receber o auxílio deverá também estar enquadrado em critérios objetivos de desalento, para ser elegível. Além disso, ao ser aceito no programa, o indivíduo deverá cumprir regras, que devem passar pela evidência de que seus filhos estão frequentando a escola, que estão em dia com as vacinas, e, uma coisa que atualmente não é feita, deve se submeter a algum tipo de capacitação para que possa ser incorporado, oportunamente, na força de trabalho produtiva. Esta última condição é a própria capacitação assinalada, que deve se verificar em um contexto amplo, que vai desde a escolarização, passando por aprendizado de técnicas que gerem emprego e renda, educação financeira, aproveitamento dos alimentos, treinamento físico, enfim, um desenvolvimento amplo de suas potencialidades. Por fim, a porta de saída significa que o programa de assistência deve entregar o indivíduo em uma condição econômica e social melhor do que quando ele entrou, a ponto de não mais depender do programa. Não fazer isto é o mesmo que perpetuar a miséria, normalmente com fins eleitoreiros.

AT: Como o sr. avalia a promessa de Lula de reativar o papel dos bancos públicos e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) como empresas indutoras de crescimento?

Prof. Cova: O bom financiamento é saudável para a economia. A disponibilidade de capital para que os agentes econômicos possam investir em bons empreendimentos é fundamental para que se possa instaurar um círculo virtuoso de crescimento e desenvolvimento. Contudo, crédito não cria por si só bons projetos. Um empreendimento ruim não passa a ser bom apenas porque ele foi financiado por crédito governamental, e, o que é ainda pior, se este crédito foi subsidiado, por meio de taxas de juros artificialmente baixas. Concessão de crédito deve estar balizada por critérios técnicos, que sejam capazes de avaliar bons projetos. As empresas que desejassem crédito deveriam antes ser orientadas a desenvolver seus Planos de Negócio, para que os comitês de crédito pudessem avaliar o mérito dessas propostas. Compreender quais são as cadeias produtivas que podem ser mais competitivas seria um passo importante para orientar a disponibilidade de crédito. Que não seja reeditado o modelo de criar “campeões nacionais”, como foi o caso de uma importante rede de frigoríficos no passado, ou a Sete Brasil, que tanto dinheiro dissipou na tentativa de estimular a indústria naval.

AT: Lula deve eliminar o teto de gastos

Prof. Cova: há uma tendência de se apontar vilões para justificar fracassos de gestão. O problema não é o teto de gastos. O problema é o déficit público, que gera inflação, que, por sua vez, prejudica exatamente os mais pobres. Estabelecer um teto de gastos, ou uma regra de superávit fiscal é um dos maiores benefícios que um dirigente pode legar para as classes mais pobres. O resto é populismo rasteiro. Há um custo inicial no ajuste, seguido de benefícios no momento subsequente. Estes benefícios que ocorrem após um ajuste fiscal são mais duradouros do que o aquecimento artificial da economia por meio do gasto público. Isto não funcionou antes e não vai funcionar agora.

AT: Os desafios são maiores agora do que nas gestões anteriores do Lula?

Prof. Cova: Sem dúvida. O ambiente internacional mudou. O Brasil não vai se beneficiar de um novo boom de commodities, ao que tudo indica. Existe uma forte oposição a Lula no Congresso, bem como uma desconfiança de atores do mercado. Lula deveria se aproximar do mercado para estimular um ambiente propício aos investimentos, e não partir para um confronto no qual são grandes as chances de ele perder. Imagine um projeto que viabilizasse e estimulasse a securitização das dívidas públicas de todos os entes da federação. Seriam bilhões de reais que hoje estão esterilizados nas procuradorias e que poderiam servir para gerar recursos que pudessem abater os passivos previdenciários e fiscais desses entes. Seria uma revolução fiscal sem desgastes políticos. Um verdadeiro jogo de ganha-ganha.

AT: Como o professor avalia a nova condução da gestão da Petrobras, quando Lula afirma que a estatal terá um papel importante neste novo ciclo de governo? A preocupação que isso gera pode ir além da política de preços da empresa?

Prof. Cova: A Petrobras pode ser uma outra postura equivocada do novo governo. Chamar acionista de rentista, além de equívoco conceitual, é uma grande bobagem, até porquê, o maior acionista da Petrobras é o próprio governo. Vamos fazer uma conta rápida: o governo brasileiro possui 3.740.470.000 ações da Petrobras. Ano passado a empresa pagou aos seus acionistas um total de R$ 13,759 reais por ação. Ou seja, o governo federal recebeu R$ 51,465 bilhões de reais. Não seria muito mais inteligente usufruir do lucro da empresa (sem contar o que ela gerou de tributos para obter este lucro) ao invés de promover intervenções em sua gestão, criando regras que não vão funcionar, distorcendo os preços relativos, que podem acarretar redução desse lucro? Repare que nós estamos falando do equivalente a quarta parte dos 200 bilhões da PEC de gastos que podem ser cobertas com o lucro da Petrobras. Aí sim, depois que receber os dividendos, o governo usa nas suas políticas sociais, na educação, na saúde, no Minha casa Minha Vida, na cultura, no que for politicamente mais conveniente. Mas, matar a galinha dos ovos de ouro apenas para repetir erros ideológicos, não nos parece inteligente. Só para constar, com 3 horas do primeiro pregão do ano na B3, as ações da Petrobras já caíam mais de 5% (o que pode ser uma grande oportunidade, diga-se de passagem, visto que elas estão muito baratas).

Fotos: Tauan Alencar/Câmara dos Deputados e Arquivo pessoal