O príncipe de Niterói : Orgulho para a cidade ator mirim é escalado para novela da Record TV

O ator mirim Vitor Valle, de apenas 12 anos, saiu de Niterói diretamente para as telinhas. Em início de carreira e começando muito bem ele vai viver a primeira fase da novela Genesis, que terá início em abril na Record TV e vai mostrar que tem muita sensibilidade e dom para atuar suas cenas como o príncipe de Nissan, na fase UR de Caldeus da trama e filho dos atores Felipe Rocha e Maria Joana, que já conhecem o comprometimento e amor deste ícone mirim que interpreta desde os dois anos de idade.

Vitor Valle diz que está preparado para ser o queridinho não só de Niterói, mais como do Brasil inteiro e falou sobre essa estreia com o “pé direito” na televisão. “Será meu primeiro papel importante, Não vejo a hora dos capítulos entrarem no ar”, disse o menino gente boa ao afirmar que a fama não vai subir a cabeça mesmo com a projeção que terá.

Para se chegar ao estrelato, o futuro astro disse que não é nada fácil. Ele contou que tinha que estudar para decorar os textos e que ficava em seu quarto uma média de quatro horas por dia lendo. “Já tinha feito alguns trabalhos como modelo, mas esse foi o que mais gostei. Na hora do teste, fiz três personagens, foi cansativo, mas no fim deu certo e eu queria gravar mais”, disse o ator mirim.

Vitor Valle faz parte da turma dos caçulas, mas na emissora sua atuação é reconhecida como a de gente grande. Ele disse que deve muito aos professores a sua forma de representar. “Tenho a química e sintonia para atuar e isso devo aos meus professores: Jorge Silpem, que me ajudou com a interpretação teatral, Alex Tietre, com o vídeo, Marcel de Moura, com a passarela e Luis Menezes com a expressão corporal”, afirmou o ator mirim.

Com seu cabelo encaracolados, 1,50 de altura e com 32 kg, o menino com jeito de anjo tem tudo para ser um sucesso. E isso, graças a mãe Viviane Valle, de 48 anos, que percebeu logo cedo o talento do filho de frente para as lentes. “Em seu book feito para seu aniversário de dois anos percebi que ele estava muito fotogênico. E logo assim que o levamos para uma agência ele despertou interesse para as fotos e vídeos”, comentou Viviane Valle.

O pai, Widinei Ramos Ligeiro, de 49 anos, acompanha de perto toda a evolução do filho e faz questão que tudo ocorra naturalmente. “Falo sempre pra ele que tudo pode acontecer, inclusive nada. Ele tem perfil, mas primeiro não podemos esquecer que é uma criança, que gosta de vídeo game e de tênis de mesa. Então, é tudo muito novo e temos que viver um dia de cada vez e superar os desafios que surgiram”, realçou.

Superprodução estreia em abril na Record TV

Depois de grandes sucessos bíblicos, a Record TV prepara mais uma superprodução para a teledramaturgia da tela. A nova novela, Gênesis, que estreia em abril é escrita pelo autor Emílio Boechat e tem direção geral de Edgard Miranda. As primeiras cenas da novela já foram gravadas. Além dos estúdios da produtora Casablanca, no Rio, outros locais foram utilizados para as filmagens, como Rio Grande do Sul e Paraná. A equipe técnica, produção e elenco viajaram para as gravações no Marrocos, continente africano. Na trama, os atores Carlo Porto e Juliana Boller, vivem, respectivamente, Adão e Eva.