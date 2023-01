O PAPEL DE CADA UM

Por Jourdan Amóra

A firmeza das decisões para conter os extremismos não foi sustentada por em medidas de ditatoriais, mas no amparo do bom senso e da razão, além da competência e credibilidade do Supremo Tribunal Federal.

O vazio no Poder Executivo tornou inviável qualquer abuso de autoridade em favor ou no combate aos vândalos. A presença de um Presidente eleito preconizando a união nacional, mas identificado com as esquerdas, não permitiu o desabrochar de forças opostas para um confronto desastroso.

O Congresso Nacional, com seus membros confiantes no acerto do processo eleitoral, saiu das urnas com o fortalecimento das forças até então dominantes e aspirando manter a estabilidade diante da diversidade da sua formação.

A imprensa cumpriu sua valiosa missão informativa.

As Forças Armadas mantiveram-se num distanciamento diante do radicalismo e não usaram o seu poder para fazer eclodir um golpe de Estado ou conter as manifestações que davam dar a aparência de livre expressão de sentimentos.

Se Bolsonaro deixou o centro do Poder esvaziado, os novos encarregados pela direção dos rumos do Brasil, devem explicar porque deixaram sem a ordeira e necessária segurança o centro do Poder Nacional, mesmo informado das ações ameaçadoras à ordem.,

A vigilante e enérgica ação do Ministro Alexandre Moraes colocou-o no pedestal da Democracia.