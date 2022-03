O ‘novo normal’ dos profissionais da comunicação

Inúmeras categorias tiveram suas rotinas modificadas pela pandemia da Covid-19. Não foi diferente com os profissionais da comunicação. Durante o período de isolamento social, métodos de trabalho precisaram se adequar ao mandamento “fique em casa”. Contudo, muitas dessas mudanças vieram para ficar e são aplicadas até hoje.

Milton Costa Jr. é um comunicador com diversas facetas. Ele é professor de oratória, mestre de cerimônias, apresentador, além de trabalhar no ramo da arte como músico especializado em samba. Ele recordou da angústia que passou ao saber que não poderia exercer presencialmente suas atividades, mas contou como fez para se manter ativo.

“A pandemia transformou muita coisa no mundo. Eu nem sei exatamente o que bateu na minha cabeça naquele momento, mas foi uma angústia. Ninguém está preparado para o que veio. Eu que sou um cara agitado, faço inúmeras coisas com a comunicação e a arte, como faria para ficar parado? Pensei que precisava não pirar e para isso não podia parar”, disse.

Ele explicou que, assim como a maior parte dos profissionais que tiveram as atividades presenciais interrompidas, precisou concentrar suas atividades no meio online. Sua criatividade permitiu que pudesse transferir todas as suas atividades para o meio virtual, aproveitando cada oportunidade que surgia.

“Comecei a me ressignificar e concentrar minhas atividade online, isso em todas as minhas vertentes. Sou multifacetado, jornalista, trabalho com oratória, locução, professor de oratória, faço trabalho como mestre de cerimônias e canto. Pensei que queria continuar atuando apesar de tudo o que estava acontecendo, aproveitando as oportunidades que me surgiam”, prosseguiu.

“Também criei oportunidades para mim mesmo, entrando num processo de criação. Se as portas estão abertas, abri as janelas. Atuei no virtual como professor e também apresentador de inúmeras lives, falando de comunicação”, completou.

Ao contrário do que por vezes se imagina, não foi necessário um grande investimento para que Milton readequasse sua rotina para o meio virtual. Ele afirma que tudo o que fez foi adquirir um plano de um serviço de streaming, um ring light para auxiliar a iluminação e um pano verde para construir os cenários virtuais.

“Não precisei investir muito. Eu me adquiri uma plataforma chamada Streamyard, que me dava uma configuração melhor para fazer meus trabalhos e criar as aulas. Comprei um pano verde para montar o cenário virtual e o ring light para ter boa iluminação, além do meu notebook”, revelou.

Mesmo com a maior parte das medidas restritivas já não sendo mais aplicadas, Milton revelou que ainda utiliza plataformas virtuais especialmente para dar aulas a clientes de outros estados ou países. As atividades de mestre de cerimônias também já foram retomadas e o profissional contou algumas particularidades do “novo normal”.

“Em relação ao mestre de cerimônias está acontecendo tudo de forma presencial. Já voltei a fazer minhas aulas presenciais pelo Senac, mas ainda atuo à distância também. Esse formato de as pessoas interagirem sem precisar se deslocar veio para ficar. Dessa forma posso ter clientes dentro e fora do Rio de Janeiro e também do país”, afirmou.

“Uma das coisas que foi muito diferente foi usar a máscara de acrílico no lançamento de um livro no planetário da Gávea para que as pessoas pudessem ver minha movimentação labial”, finalizou.