O melhor de John Travolta no Prime Video

Plataforma está recheada de filmes estrelados pelo ator

Um ator versátil, que construiu uma carreira consolidada ao longo dos anos, John Travolta estrelou filmes de grande sucesso como Saturday Night Fever (1977) e Grease (1978), que o lançaram mundialmente nos anos 1970. No Prime Video, estão disponíveis diversos filmes do ator, que até hoje esbanja talento e grandiosidade.

Os filmes de John Travolta que estão no catálogo do Prime Video estão divididos entre gratuitos e disponíveis para alugar nos valores de entre R$ 4,90 e R$ 7,90.

Grease (1978), filme vencedor do Globo de Ouro na época, onde Travolta consolida sua posição como uma das mais versáteis e magnéticas presenças da década nas telas do cinema, na versão filmada de Grease, o musical de sucesso.

Em O Nome do Jogo (1995), o ator hollywoodiano protagoniza junto a Gene Hackman, Danny DeVito e Rene Russo uma criativa comédia sobre um mafioso que se torna um grande produtor depois de ir a Hollywood receber uma dívida de um cineasta fracassado.

Na continuação lançada dez anos depois, John Travolta retorna como Chili Palmer em “O outro nome do jogo”. Com um elenco cheio de estrelas como Uma Thurman e The Rock, o filme conta uma história hilária do ex-gângster que quer largar o cinema para mergulhar no mundo da música.

No longa-metragem Inimigo em Casa (2001), Travolta interpreta Frank Morrison, que tem uma relação extremamente verdadeira com o seu filho. Coisa que não acontece com sua mãe, que está prestes a se casar com o novo queridinho da cidade, o famoso Rick Barnes. Quando o filho do casal, Danny, presencia um assassinato cometido pelo padrasto, as coisas complicam para ele.

Atuando ao lado de Morgan Freeman, Travolta é o ex-astro de futebol Carson Phillips, que virou detetive particular, assume um caso de desaparecimento que lentamente se revela uma complexa teia de crimes, suspeitos e cadáveres. Quando ele descobre que sua filha é a suspeita número um, ele corre contra o relógio para salvá-la, resolver os assassinatos e descobrir os segredos sujos da cidade. Esta descrição se refere ao filme de sucesso lançado pelo Prime Video, The Poison Rose (2019).

Para assistir a Cowboy Do Asfalto (1980), é necessário alugá-lo por R$ 6,90 dentro da plataforma do Prime Video. E recentemente, saiu a notícia que o longa vai virar série dirigida por James Ponsoldt, que foi responsável pela ficção científica O Círculo, com Tom Hanks e Emma Watson.

A história se baseia em Bud Davis, operário de uma refinaria no Texas que, à noite, troca seu capacete por um chapéu e vai para o Gilley’s, principal ponto de encontro de Houston. Lá, Bud conhece a bela dançarina Sissy, para a qual terá a chance de provar ser um verdadeiro cowboy quando um perigoso ex-condenado tentar roubar o bar da cidade e o coração de sua amada. O filme está disponível para alugar por R$ 6,90.

Em Michael – Anjo e Sedutor (1986), um anjo rude, embarca em uma viagem com três habitantes de Chicago que muda suas vidas para sempre. Para alugar é necessário desembolsar R$ 7,90.

Pulp Fiction marcou o grande retorno de John Travolta ao estrelato e está disponível no Prime Video por R$ 4,90. O roteirista e diretor Quentin Tarantino se junta a um elenco de personagens marcantes em Pulp fiction, uma divertida e violência história. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis estrelam este fenômeno da cultura pop.

No filme A Filha do General (1999), disponível para aluguel por R$ 6,90, há o jeito certo, o jeito errado e o jeito do Exército. Mas o investigador militar Paul Brenner quer dar um jeito de revelar o que as autoridades de Fort MacCallum tentam esconder por trás do assassinato de uma funcionária.

SOBRE JOHN TRAVOLTA

O mais novo de seis filhos do casal Helen e Salvatore Travolta, John cresceu na pequena cidade no estado de New Jersey. Aos 18 anos, estreou na Broadway como musical Grease. Sua carreira no cinema começou com o filme Carrie, dirigido por Brian de Palma. Quando foi rodar Saturday Night Fever (1977), Travolta já atraía fãs.

A popularidade do ator cresceu ainda mais com o filme seguinte, Grease (1978), coestrelado por Olivia Newton-John. A parceria fez tanto sucesso que foi repetida em Embalos a Dois (1983), sem o mesmo sucesso.

Durante a década de 80 aconteceu um apagamento de sua carreira. Seu retorno ao primeiro time dos astros foi em 1994, ao rodar Pulp Fiction – Tempo de Violência. O personagem Vincent Vega lhe rendeu uma segunda indicação ao Oscar e a dança ao lado de Uma Thurman entrou para a história. Com a carreira revigorada, Travolta emendou vários filmes de sucesso, como O Nome do Jogo (1995), A Última Ameaça (1996) e A Outra Face (1997).