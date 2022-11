O lixo musical que assola o Brasil

Nunca antes na história deste país a música popular foi tão pífia.

Com o fim do mercado do discos formal também desapareceram os críticos musicais que, direta ou indiretamente, eram um ponto de referência.

Os críticos eram uma espécie apontadores de supermercado. O sujeito chegava na porta e, diante daquele mundaréu de produtos, ficava zonzo.

Era quando aparecia o apontador e dizia “aquela melancia está boa, se eu fosse você não levava salame hoje, tem uma promoção boa de cerveja ali”. Hoje chamam de curadores os caras que indicam, escolhem, pontuam.

Os críticos musicais foram banidos junto com a radical dieta calórica/encefálica imposta pelos empresários da mídia aos suplementos culturais, hoje reduzidos a pequenos nichos frequentados por neófitos.

Há pouco tempo tínhamos uma indústria polêmica, mas que fazia a seleção dos artistas que iam gravar. Produziam seus discos que chegavam aos críticos, rádios, TVs.

Os críticos opinavam sobre o que prestava e o que não prestava. As rádios sérias tocavam o que achavam que tinham a ver com o seu perfil.

É lógico que muita gente ignorava os críticos e suas opiniões, mas pelo menos os tinha disponíveis. As rádios apresentavam a seus ouvintes as novidades. Enfim, a cadeia industrial da música beneficiava, sim, o consumidor final.

Você que lê esta coluna e pegou essa época, quantos artistas conheceu pela crítica e pelo rádio?

Hoje não há mais referência alguma. A crítica foi substituída por placebos que não conhecem música, nem jornalismo e, ainda por cima, escrevem mal. Vomitam ignorância, futilidades e asneiras em canais do You Tube, blogs e similares.

Em muitos casos as rádios em vez de investir no novo preferem atacar de flashbacks por uma razão muito simples: a função de produtor e programador, um exímio conhecedor de música que selecionava o que as rádios iam tocar, também foi pulverizada.

A internet virou a grande mídia. E não adianta cacarejar sem sentir dor porque a internet será a ordem do dia por pelo menos mais um milênio. A quem discorda, sugiro um pijama listrado e um canário na gaiola e papo na pracinha passando a mão na…digo, contemplando os lírios do campo.

A WWW é maravilhosa, surgiu com a proposta de liberdade absoluta, total. Mas, como um disco de vinil, tem seu lado B. A internet inventou a música por streaming e degolou a indústria do disco.

A internet substitui rádios por tocadores de música que não apresentam conteúdo falado. Você ouve, mas não sabe o que está ouvindo porque, na maioria dos casos, não há quem explique.

O cotidiano nos põe em contato direto com as novas gerações e seus iPads, smartphones e players como o Spotify e Deezer, onde estão 40 milhões de músicas. Se no passado o Brasil exportou Bossa Nova, Tropicália, Carmem Miranda, hoje é o que se vê e ouve.

Para muitas gerações, essa é a única nova música disponível no planeta, massacrada pela grande mídia e seus moedores culturais.

A solução parece óbvia, mas não tenho a menor ideia do que seja.