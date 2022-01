O Havaí é aqui, na cidade que tem água até no nome

No começo dos anos 2000 o litoral do estado do Rio começou a ser riscado por uma embarcação diferente de tudo o que já se viu. Rapidamente, a canoa havaiana tomou conta do oceano, especialmente em Niterói que mantém um vínculo secular esportes ligados ao mar. Afinal a história da cidade é muito grata a nomes que brilharam – e brilham- no iatismo, remo, natação, surfe, windwurf, bodyboard. Não é à toa que o nome Niterói veio do tupi guarani Água Escondida.

A paixão pelas canoas havaianas foi imediata e tornou a cidade um dos principais polos do esporte no país. Todos os dias, de domingo a domingo, junto com o nascer do sol, elas se esgueiram nas águas de Charitas, São Francisco e da Região Oceânica, para trajetos curtos, médios e longos. São remadoras e remadores que conversaram com A TRIBUNA sobre a emoção e o profundo prazer que as canoas que vieram do outro lado do mundo proporcionam.

A cultura da canoa começou há mais de três mil anos quando foram inicialmente usadas para colonizar as novas terras na região da Polinésia, conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, entre a Austrália e Estados Unidos, incluindo Havaí e Taiti.

Depois, os habitantes da região utilizavam a canoa havaiana – ou canoa polinésia – como meio de transporte para se deslocar entre as paradisíacas ilhas do território. A canoa era originalmente conhecida como Va’a, Wa’a ou Waka. Va’a no Taiti; Wa’a no Havaí; Waka na Nova Zelândia.

Ela se diferencia pela presença de um segundo casco, que serve como estabilizador. Além dos cascos, as partes que compõem essa embarcação são o flutuador e os braços que ligam um ao outro. Os números de remadores variam de uma canoa para outra, são de um a 12 lugares. A maioria das pessoas prefere praticar de forma coletiva.

Mais do que um esporte extremamente saudável, coletivo e divertido, é uma opção existencial, indicada para quem gosta ou precisa de atividade física e relaxamento aliados à contemplação do mar, silêncio, e até oração e meditação, já que os vínculos da canoa com a espiritualidade a tornaram sagrada no Havaí. Além disso, os benefícios emocionais são comprovados. A prática regular diminui o estresse, combate a insônia, reduz o mau colesterol e a glicose e ajuda muito na luta contra a depressão.

Essas características fizeram a especialista em remoção de tatuagem a laser, Juliana Siqueira, em 2017, se apaixonar pelo esporte. Em 2019, foi campeã brasileira, na categoria OC6, sendo “OC” o número de remadores (OC = Outrigger Canoe – Canoa Havaiana). Ela navega pelas águas de Niterói na própria canoa, entre cinco e sete horas da manhã.

De acordo com o especialista e sócio do Mauna Loa, Sven Lang, qualquer pessoa, dos oito aos 80 anos, que tenha boa saúde pode praticar. Para ele, a grande vantagem do esporte é que a força na canoa é dividida pelos remadores e os mais fortes compensam os que não estão em forma.

Ele diz que o primeiro passo para começar na canoa havaiana é se permitir, dedicar um horário. Em geral a atividade começa bem cedo e as pessoas que trabalham pela manhã podem remar e depois ir direto para o trabalho. No verão, também há remadas de final de tarde e até a noite.

“Pode parecer dureza acordar de madrugada para fazer força, mas ver o nascer do sol em contato com a natureza, interagir com pessoas legais, fazer exercício; quando me dou conta, o dia ainda nem começou” Sven Lang.

O Mauna Loa tem duas bases em Niterói, uma em Charitas e outra em Itaipu.

Em Charitas, os canoístas costumam passar pelas praias de Adão e Eva, Morcego, pegar a direita para ir contemplar o MAC, ou com mais tempo, ir até a Urca, ao Museu do Amanhã, na Orla Conde (Centro do Rio) ou sentir a emoção de passar por baixo da gigantesca ponte Rio-Niterói. Em Itaipu, em geral o roteiro inclui as ilhas da Mãe, do Pai ou do Veado, em Pirarininga. Com o mar tranquilo, eles vão até Itacoatiara ou Itaipuaçu.



Fábio Paiva vendeu um apartamento para fabricar canoa havaiana no Brasil

O empresário Fábio Paiva foi o principal responsável por trazer a canoa havaiana ao Brasil, nos anos 2000. A paixão dele pelo mar começou desde cedo. Com pais nadadores, ele costumava ir a viagens e aventuras em contato com a natureza.

Em 1983, ele teve a primeira experiência com caiaque; ganhou uma prova que o motivou a continuar competindo. Durante uma viagem para uma competição na Espanha, na década de 90, Fábio conheceu a canoa havaiana pela televisão local e apaixonou-se pela modalidade, decidindo trazê-la ao Brasil.

Ele, que havia abandonado a profissão de engenheiro para se dedicar ao esporte, vendeu o apartamento para entrar no ramo e fabricar as canoas havaianas. Fez uma parceria com o carioca Ronald Willians, que conseguiu viabilizar a chegada da primeira canoa. Paiva começou a difundir o esporte através de competições e participação em feiras de esportes outdoor.

Ele estima que atualmente já são mais de 5 mil canoas entre as OC6, OC4, OC2 e OC1. Na primeira base do Brasil, a ‘Canoa Brasil’, chega a 150 remadores por dia e num sábado de sol movimenta 400 remadores. Ele comenta que qualquer pessoa pode participar, basta ter vontade.



“A grande vantagem da canoa havaiana é a posição que você tá sentado. Ela é muito similar a posição de sentar a mesa para comer, para dirigir, e assistir a um filme no cinema. Desde que tenha assento com as pernas flexionadas você tem conforto, pois você está acostumado. O caiaque, por exemplo, você está sentado com a perna esticada, demora mais para se adaptar”

Ele administra dois projetos sociais, o ‘Ka Ora’ e ‘Sahy’. O primeiro ajuda mulheres com câncer de mama; elas praticam tanto indoor, que são simulações para começar a perder o medo, e outdoor, no mar. O projeto ‘Ka Ora’ atende 86 mulheres de graça. Já o ‘Sahy’ é destinado a crianças em alta vulnerabilidade, atualmente eles atendem 30 crianças, mas pretendem dobrar esse número e poder formar talentos para competição. Afinal, o esporte transforma vidas.