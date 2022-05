O fim de semana em Niterói deve ser de sol e sem previsão de chuva

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói informou nesta sexta-feira (27), que o tempo permanece estável na cidade, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. No período da tarde, a umidade relativa do ar poderá atingir valores próximos dos 40%. A noite a temperatura deve ficar na casa dos 20 °C.

No sábado (28), um sistema de alta pressão mantém o tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. A manhã deve começar com o famoso “friozinho de outono”, mas a temperatura sobe no decorrer do dia. Os termômetros devem marcar entre 18 °C e 29 °C. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis.

Já no domingo (29), o sistema de alta pressão continua e o céu deve permanecer limpo e sem nuvens. A mínima deve ser de 19 °C no início da manhã, mas a temperatura deve subir, podendo passar dos 30 ° C. Não há previsão de chuva e os ventos devem ser de fracos a moderados. Durante todo o fim de semana é preciso ficar atento aos valores de umidade relativa do ar, que poderão ficar abaixo dos 30%.

Vale ressaltar que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal de umidade para o corpo humano é entre 40% e 70%. Em períodos de baixa umidade é importante estar atento para a hidratação do corpo, já que essa condição climática costuma provocar ressecamento da mucosa, desidratação e crise de asma.