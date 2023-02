O fechamento das livrarias é um passo atrás na cultura

Por Flávio Ricco –

O mundo mudou muito. Do carrinho de rolimãs de antigamente, que hoje muita gente nem sabe o que é ou significou, o passatempo das crianças desde os dois mesmo até um ano de vida agora são os jogos eletrônicos.

O jogo de taco ou peladas na rua, com bola de borracha e chinelos como gols improvisados foram trocados pelos celulares.

Impressionante a destreza, velocidade e manobras desses dedinhos.

Evolução do mundo. Não há o que fazer. E será daí para muito mais.

Lamentável apenas que tudo isso passe pelo fechamento e falência das livrarias, por tempos uma segunda casa de todos. Uma pena mesmo.

Nada, por mais moderno ou avançado que seja, hoje ou no futuro dos tempos, jamais substituirá a riqueza de um livro. A sabedoria que só ele pode transmitir. De luto pela Cultura e por outras tantas que passaram ou passam pela mesma situação.

TV Tudo

Parceria

Dupla avançada do Fox Sports, em toda a sua montagem, Eduardo Zebini e Márcio Moron repetem a parceria agora no Paramount+.

Aliás, superstição ou simples coincidência, João Guilherme foi o primeiro a narrar um jogo na Fox e agora também na Paramount.

Na TV

Durante décadas as TVs, ou as principais delas, se valeram do modelo de contrato exclusivo para atores e atrizes, com compromissos a perder de vista.

Porém, uma nova realidade veio a existir e, hoje, praticamente são todos por obra. Acabou de gravar, tchau e até a próxima.

No streaming

Nas plataformas de streaming, em se tratando de Netflix, Prime Video, Globoplay, entre outras, também sempre foi assim.

Essas empresas nunca cobram exclusividade. “Não acreditamos nesse modelo”, diz a HBO Max à coluna, que no momento trabalha na formação do elenco da novela “Beleza Fatal”.

Um problema

De qualquer forma, há uma questão que a classe artística ainda não digere bem, por conta do crescimento das redes sociais, quando entra em questão o número de seguidores. Isso tem determinado algumas escolhas em se tratando de novelas ou séries, tanto na TV como fora dela. O quem naturalmente tem causado um enorme mal-estar na categoria.

Podendo evitar

A Globo, em “Travessia”, está se valendo da Jade Picon. Alguém com um número enorme de seguidores.

É esforçada, sem dúvida, mas não custa evitar momentos mais complicados. Ela ter que chorar, por exemplo, como aconteceu nos últimos capítulos. Se pular essa parte, melhor.

Está de volta

“JR Entrevista”, novamente em exibição, apresentou na Record News, quinta-feira, uma entrevista do Luiz Dagara Monteiro com Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, disponibilizada também no R7 e Play Plus.

Foi a primeira produção multiplataforma do jornalismo da Record em Brasília.

Nova temporada

Com novidades na forma de apresentação, com o real se misturando à fantasia, vem aí a nova temporada do projeto “Falas”, na Globo, que discute diversidade e inclusão.

Serão cinco episódios independentes para celebrar o Dia dos Povos Indígenas, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, o Dia do Idoso e o Dia da Consciência Negra. Começa no dia

8 de março, Dia da Mulher.

Até que enfim

A Anatel anunciou que gatonet está com os dias contados. Não adianta ninguém mais comprar e aqueles que têm em casa, em breve, não terão mais acesso aos mais de 400 canais prometidos.

Ou tem gente que não ouviu ou não está nem aí. A venda na internet e na Santa Efigênia continua como se nada tivesse acontecendo.

Ordem estabelecida

A série dos “Mamonas Assassinas” irá completar os seus trabalhos ainda neste semestre, para só depois ter a sua data de lançamento fixada.

Exibição na Record, Sony e Play Plus, no streaming.

Tarsila

Marjorie Gerardi viverá Tarsila do Amaral (1886-1973) na minissérie “Aqueles Dias”, com direção de Hélio Goldsztejn e Beto Marquez. A produção vai falar sobre a trajetória dessa grande pintora e desenhista brasileira, com fama no Brasil e no exterior, e destacar a Semana de Arte Moderna de 1922.

Também no elenco, Regina Braga, Christian Malheiros, Débora Duboc, Ricardo Gelli e Johnnas Oliva.

Palco

Repórter da Band, Juliano Dip estará no elenco da peça “O Deus de Spinoza”, em cartaz de 4 de março a 30 de abril no Teatro Itália Bandeirantes.

Ele entra no lugar de Mateus Carrieri. O jornalista é ator profissional desde 2008 e já trabalhou com diretores como Paulo Goulart Filho, Jairo Mattos, Maria Eugênia de Domenico, além de ter atuado ao lado de Esther Góes, Carla Diaz, Oscar Filho.

Bate – Rebate

• A informação agora é que o esporte do SBT não sofrerá mais mudanças…

• … Pelo menos até o final do ano não estão previstas novas contratações e ninguém deve sair.

• Camila Mayrink, a Mizppá, é uma das mais exigidas nas gravações da sexta e sétima temporadas de “Reis”, da Record.

• Leandro Lima, por sua vez, completou as filmagens de “O lado bom de ser traída”, que também tem Giovanna Lancellotti, é uma das apostas da Netflix para este ano.

• Cláudia Alencar informa que vai voltar com a sua exposição “A mulher do Século XXI”, dia 11 de março, no Teatro da Barra, Rio.

• Caixa com cobras vivas, cachorro viajante e inspeção da Receita Federal são os destaques do episódio da série “Aeroporto”, nesta segunda, 22h45, na Record. Apresentação de Cesar Filho.

• Nesta terça começam as oitavas de final da UEFA Champions League, com transmissões na aberta pelo SBT e nos canais pagos TNT e Space, além da HBO Max.

• A Netflix está prometendo para os próximos meses o lançamento de pelo menos oito títulos coreanos não-roteirizados…

• … Por aí se entenda realities shows e programas de entretenimento.

• Elizabeth Savala está no filme sobre a vida de Maurício de Sousa, já rodado, que chega ainda este ano aos cinemas, com direção de Pedro Vasconcelos…

• … Savala faz a avó do protagonista, sua grande incentivadora.

C´est fini

Nos interiores do SBT circula a informação sobre uma possível nova investida na programação das manhãs. Mas nada com o jornalismo que lá está. A ideia, dizem, é criar algo voltado para o entretenimento. Na verdade, muita iniciativa e pouca acabativa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!