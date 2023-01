O esporte na TV já apresenta diferenças das mais significativas

Num passado não tão distante assim, em se tratando de direitos esportivos, especialmente o futebol, a Globo sempre se apresentava como dona e senhora da situação. Até porque tinha tudo nas mãos dela, desde os campeonatos regionais até os torneios nacionais e internacionais mais importantes.

Era tanto, que muitas vezes se deu até ao luxo de nem colocar no ar ou passar para TVs amigas, como foi o caso da Bandeirantes em inúmeras oportunidades.

O cenário de agora se apresenta um pouco diferente. A Globo, claro, continua muito forte. Mesmo renunciando a exclusividade, fará o próximo Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá, como já assegurou a volta da Libertadores e continua com a Série A do Brasileiro e a Copa do Brasil, recentemente renovada.

Mas, só nesses últimos anos, abdicou da Sul-Americana, da Série B ainda sem destino e de vários campeonatos regionais, como São Paulo e Rio, entre os principais.

Perdas que, no final das contas, acabam tornando esse universo mais justo. Record, Band e SBT também passaram a ter domínios esportivos dos mais importantes, indispensáveis na grade de toda grande rede.

Pode ainda não ser uma divisão muito justa, mas indiscutivelmente já observamos um progresso dos mais interessantes.

(O SPFC de Luciano se prepara para o Paulistão 2023/ reprodução)

TV Tudo

Pedindo a palavra

A Band informa que não há negociação em curso para que o programa do missionário R.R. Soares volte a ocupar um horário da noite na sua programação.

E que para este ano, vai seguir com “Jornal da Band”, “Faustão” e novela em toda essa faixa.

(Anne Lottermann e Fausto Silva / Crédito: Rodrigo Moraes/Band)

Só uma pergunta

Evidente que a Band deve ter em seus quadros grandes estrategistas, até mesmo especialistas em programação, portanto, nossas desculpas pela intromissão e curiosidade:

Por que não o “Faustão na Band” às 22h30, um horário sempre mais destinado a linha de shows, sem concorrer com telejornais e novelas?

Por aí

É aquilo que já se falou por aqui: é sempre importante saber distinguir e ter bem esclarecidas as diferenças entre contraprogramação e antiprogramação.

Por exemplo, o “Faustão na Band”, 20h30, onde se enquadra?

Mercado

Jornalista Ricardo Frota, alguém com serviços prestados na Record, Globo, CNN e SBT, vai assumir a Comunicação da Paramount+ na parte que toca a sua programação esportiva.

Tudo certo, só falta assinar.

Falando nisso

A Paramount+, talvez agora com o Frota, anuncie o restante da equipe que vai cobrir a Libertadores e Sul-Americana. Só são 3 semanas pela frente para o início.

Faltam mais narradores, comentaristas, repórteres e apresentadores. Parece que o PVC, Paulo Vinícius Coelho, está conversando.

Pedra em cima

Lá atrás, quando rolou aquele desconforto entre Globo e Camila Queiroz, falou-se que todos os artistas agenciados pela empresa 13th Produções, que tem Klebber Toledo como sócio, encontrariam dificuldades em voltar à emissora.

Foi nada disso. Lucy Ramos está lá, além da própria Camila Queiroz.

(Lucy Ramos / Divulgação)

Está tenso

Pessoal da Jovem Pan está preocupado com o que vem pela frente, diante da desmonetização do YouTube, perda de anunciantes e a “saída olímpica” do Tutinha.

Ontem, o novo presidente, Roberto Araújo, demitiu o VP comercial, Zeca Viana.

Moderação

Ainda em se tratando de TV JP, além do afastamento de comentaristas, alguns deles sem chances de voltar nos próximos quatro anos, os que ficaram são orientados a usar de toda cautela. Moderar no palavreado.

A escolha dos temas para debates também passa agora por crivos dos mais severos.

Ordem de agora

A Globo promoveu, quarta-feira, no Rio, o primeiro encontro do elenco escalado para “Amor Perfeito”, a próxima das seis. Lá estiveram Maria Gal, Carmo Dalla Vecchia, Lucy Ramos, Paulo Gorgulho, Rafael Cardoso, Mariana Ximenes, Camila Queiroz e muitos outros.

O desafio de todos é tirar o atraso da produção. A estreia é em março e até agora só existiu o trabalho de preparação. Vai ser com emoção!

Outro lado

Diante do que aqui foi colocado na coluna de ontem, o Kantar Ibope enviou comunicado informando que desde o início de 2022 oferece aos seus clientes a solução “Cross Platform View”, que fornece uma visão completa sobre o consumo de diferentes formatos de vídeo.

E que desta forma, as TVs com plataformas próprias recebem os dados de audiência dos diversos devices. E que a empresa segue com o compromisso de oferecer “a medição cross media baseada em pessoas” e utilizada em todo o mundo. Perfeitamente.

Sendo assim

Colocadas as partes, resta uma dúvida: pegando um caso de ontem, como mais recente, devemos entender que a Band, ao transmitir o jogo do campeonato carioca, Flamengo e Audax com exclusividade, recebeu em Real Time quanto estavam dando as suas concorrentes e plataformas do streaming?

Na hora, é uma maravilha! Agora, se for em bloco ou depois, em bloco ou isoladamente, aí já não adianta muito.

Boas mãos

Walter Wanderley, o Goiabinha, figura conhecida dos bastidores da TV e alguém com muitos anos nos programas do Gugu Liberato, está no Hospital do Amor, de Barretos.

Um agradecimento especial ao Henrique Prata, seu incansável gestor.

Bate – Rebate

· A equipe de transmissão da Fórmula E, na Band e BandSports, terá Luc Monteiro na narração e comentários de Tiago Mendonça…

· … Luc já é responsável pelas transmissões da Stock Car e da Copa Truck, enquanto Mendonça atua na Copa Truck e na Porsche Cup.

· O programa da Sonia Abrão na Rede TV!, “A Tarde é Sua”, voltará com edições ao vivo já nesta próxima segunda-feira.

· Regina Volpato, idem, na mesma data, com o “Mulheres” na Gazeta.

· Transferido da semana passada, o próximo “Roda Viva”, da Cultura, terá o cientista político e jornalista Jorge Caldeira como convidado.

· Antonio Zimmerle ficou de ir a Bandeirantes no início da semana que vem, para definir a sua saída. Vai se encontrar com o vice André Aguera…

· … Há quem jure, de pés juntos, que o Zimmerle já se acertou com outra emissora.

· Amanda Coronha, do “The Voice” 2020, vai estrear seu show na Claro Verão Rio, dia 25. E ainda este ano pretende lançar seu primeiro álbum, “Divino”.

· John Drops, Felipe Titto e Mc Carol voltam para a terceira temporada do reality show “Soltos em Salvador” do Prime Vídeo…

· … Viih Tube e Hugo Gloss são os novos nomes do elenco de comentaristas da série, que estreia em 24 de fevereiro.

C´est fini

A série de comédia “Novela”, estrelada por Monica Iozzi, Marcelo Antony, Miguel Falabella, Herson Capri e Suzy Rêgo, segundo o elenco, tinha estreia prevista para este mês no Prime Video. Agora, estão falando em fevereiro. E assim vai.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!