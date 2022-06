O Egito é aqui: empresa niteroiense é suspeita de pirâmide com criptomoedas

Niterói pode estar no caminho para virar o “novo Egito”. Clientes de uma corretora especializada no investimento em criptomoedas estão denunciando que a Atrion Capital, sediada em Niterói, teria deixado de pagar os retornos prometidos, que variam entre 6% e 16%. Os casos estão sendo encaminhados à Polícia Civil, que já está investigando. O modus operandi relatado pelas vítimas seria similar ao da G.A.S. Consultoria, de Glaidson Acácio, que ficou conhecido como “Faraó dos Bitcoins”.

O agente de segurança Pedro Alex da Silva, morador de Maricá, contou que investiu R$ 50 mil no dia 22 de fevereiro, mas que, em 7 de abril, recebeu o último pagamento dos 6% de retorno mensais prometidos. Ele afirma que teve R$ 7 mil de prejuízo. A vítima alegou que, anteriormente, foi cliente da G.A.S. Consultoria, sediada em Cabo Frio, na Região dos Lagos, investigada por suposto esquema de pirâmide.

Pedro disse ter visto um anúncio da Atrion num grupo de Facebook de clientes da G.A.S., no qual era oferecido 2% de bonificação para clientes da empresa do “Faraó dos Bitcoins” que empenhassem na corretora niteroiense 25% do que investiam. Quando os pagamentos foram suspensos, a vítima afirmou ter recebido que “a Atrion estava passando por uma readequação” como justificativa.

“Eu tinha ouvido falar que essa empresa estava comprando os contratos da G.A.S., onde eu era cliente, Achei interessante e fui verificar. Marquei com um consultor e compareci ao escritório deles em São Francisco. Eles me explicaram que não estavam ‘comprando’ os contratos, mas ‘bonificando’ em 2% em cima daquele contrato e eu teria que colocar 25% com eles”, disse.

O cliente afirmou ter entrado em contato para tentar reaver o dinheiro investido. A empresa teria proposto as seguintes condições: Pedro teria de pagar multa de 30%, abrir mão das quatro parcelas que estão em atraso e receber o valor em até 24 parcelas. O cliente negou a proposta. Ele ainda afirmou ter sido ofendido por um dos sócios da Atrion, André Felipe de Oliveira Silva, ao cobrá-lo por mensagem numa rede social.

“Entrei novamente em contato com o consultor, ele disse que não estava mais na empresa e falou para eu procurar o SAC. Falaram que eu tinha que agendar para fazer o distrato em 22 de junho. Fui a outro escritório, em Icaraí, e disseram que não poderiam resolver o meu caso porque não tinham agendado. Falaram que estavam fazendo os distratos para pagar em 24 parcelas. Não sou rico que nem ele, não ando com segurança. A gente perde dinheiro e ainda se sente ameaçado”, completou.

Cliente fez dívidas para investir

O morador de São Gonçalo Cláudio Nascimento afirmou que depositou R$ 12,5 mil na conta de André Felipe. Ontem ele esteve na 77ª DP (Icaraí) para registrar boletim de ocorrência. No caso dele, a promessa de retorno do investimento foi ainda maior: 16,33%. Cláudio relatou que chegou a pegar empréstimos para investir na empresa, que então se chamava Atom, mas, de acordo com os clientes, mudou o nome fantasia para “Atrion”, como é conhecida atualmente.

Cláudio afirma que contraiu dívidas por conta do investimento fracassado – Foto: A Tribuna

“Foi indicação do meu sobrinho, que investe também. O consultor mora perto da minha casa. Coloquei R$ 16 mil e eles prometeram retorno de 16,33% ao mês. Recebi quatro parcelas de um contrato de um ano e oito meses, depois parou. Vim fazer o boletim de ocorrência e vou entrar com advogado para tentar reaver o meu dinheiro. Precisei até pegar empréstimo”, relatou.

Além desses dois casos, que são investigados por 79ª DP e 77ª DP, as vítimas relataram que existem pelo menos 3 mil clientes em situação semelhante. Parte deles esteve ontem na Delegacia de Icaraí em busca de informações. A reportagem tentou entrar em contato por telefone e Instagram com André e outras pessoas que teriam ligação com a empresa. No entanto, não houve retorno.

Especialista alerta para riscos

O economista Gilberto Braga, do Ibmec, explicou como funciona o mercado de criptomoedas e fez orientações para aqueles que queiram investir não caiam em armadilhas. Uma das principais medidas para se proteger de falsos operadores ou esquemas de pirâmide, segundo Gilberto, é buscar investir apenas em empresas confiáveis, que tenham renome no mercado.

“A mais famosa crioptomoeda é o Bitcoin. Bit vem de menor espaço de processamento eletrônico e coin de moeda. Esse mercado não é regulado e significa que é feito no mundo virtual de computadores dispostos em diferentes locais do mundo, é transnacional e não tem uma fiscalização para isso, fazendo com que crie uma insegurança jurídica muito forte. É importante escolher operadores confiáveis”, disse Gilberto.

Em relação a possíveis casos de pirâmide, o economista admite que isso pode acontecer em investimentos com criptomoedas. Gilberto Braga alerta para que aqueles interessados em empenhar suas economias nesse mercado desconfiem de propagandas nas quais os operadores de investimentos aparecem ostentando grandes riquezas. Ele também admite que, por não ser um mercado regulado pela Bolsa de Valores ou Comissão de Valores Mobiliários (CVM), recorrer de eventuais perdas se torna mais difícil. “As pessoas que largam na frente, investem, tendem a ser recompensadas e fazerem um efeito multiplicador desse sucesso. Isso se assemelha muito a um sistema de pirâmide financeira. A partir de um momento em que há um movimento de resgate maior que o de entrada, os administradores vão tendo dificuldades em fazer os pagamentos. Quem se arrisca nesse mercado não tem proteção ou seguro. Se os administradores não honrarem os compromissos, essas pessoas só poderão reclamar do ponto de vista criminal, denunciando e buscando reparação financeira mediante ação judicial”, completou.