O Dia dos Pais com os filhos que vêm do coração

Neste domingo (8) comemoramos o Dia dos Pais, que começou a ser celebrado no Brasil em 1953.

Pai é uma figura consciente do seu papel de ensinar e ser presente sentimentalmente na vida da pessoa que ajudou a colocar no mundo ou não. Pai é aquele que cria com amor, responsabilidade e afeto. Foi o que aconteceu com o professor Rodolfo Tavares, de 33 anos, que tinha o sonho de ser pai. Esse sonho começou a se tornar realidade em março de 2018 quando ele deu entrada no processo de adoção. E hoje é pai da adolescente Daniela, de 14 anos, e do Daniel de 5 anos.

Rodolfo adotou no sistema monoparental que é quando um único adulto adota uma criança ou um adolescente ou um grupo de irmãos. Depois do processo iniciado, ele participou das entrevistas e da visita.

“O processo é o mesmo para adoção em casal ou monoparental. O que pode fazer esse processo ser mais demorado é o perfil que você estabelece na hora de escolher quem gostaria de adotar. Se o escolhido for uma criança menor, um bebê, esse processo é mais demorado. Quando o perfil e mais amplo com crianças de mais idade, o processo é mais rápido. No meu caso, eu escolhi grupo de irmãos e com idade mais avançada”, explica Rodolfo.

Rodolfo costuma dizer que não foi ele quem adotou, mas sim foi adotado pelos filhos porque ele é uma pessoa chegando na vida de duas.

“Depois que a Justiça autorizou a aproximação deles, as videochamadas eram feitas do local onde seria o quarto das crianças, eu contava a minha história, ouvia a deles. Mandei fotos da minha família para que eles pudessem conhecer. Isso é fundamental para criar um laço familiar”.

Estar em uma família considerada diferente, não foi uma questão para os irmãos. A Daniela de cara aceitou a ideia de ter somente um pai. Daniel, o mais novinho, fez alguns questionamentos.

“Eu entendi toda essa expectativa dele de ter um pai e depois estava faltando uma mãe. Ele chegava a perguntar para amigas minhas mais próximas se elas queriam ser mãe dele. Fomos conversando, e com um tempo tudo foi ficando mais natural para ele. Hoje eu tenho um companheiro, que não entra com essa responsabilidade paternal, mas todos convivemos e essa relação familiar é muito enriquecedora”, diz Rodolfo.

Foram três meses de aproximação virtual, desde novembro de 2019 até fevereiro de 2020.

“Dizem que quando a gente olha, a gente se identifica ‘são os meus filhos’. E foi assim que eu me senti quando recebi o perfil deles. A partir daí começou o processo para iniciarmos o contato virtual”.

De acordo com Rodolfo, esses meses de conversa virtual foram um fator determinante para a aproximação deles.

“O primeiro contato foi com a Daniela. E o Daniel foi sendo inserido aos poucos na videochamada. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo. Para ele era tudo uma brincadeira”.

Rodolfo lembra como foi emocionante todo o trajeto para encontrar os filhos pessoalmente pela primeira vez. Ele foi até Rondônia buscar os dois.

“A viagem de avião, o translado de van até chegar na cidade deles, gerou toda uma expectativa. E quando eu cheguei na recepção da instituição onde eles estavam, o Daniel ouviu a minha voz e começou a gritar ‘é o Rodolfo’. Nessa época ele ainda não me chamava de pai. A Dani já chamava. Quando abriram as portas para que eu fosse até o local onde eles estavam foi como se uma coisa que estava meio que no plano da idealização, ali se tornou real. É inexplicável!”, conta Rodolfo.

Em 2020 eles passaram o primeiro dia dos pais juntos.

“Meus filhos não tinham essa noção de Dia dos Pais. E eu deixei isso fluir muito naturalmente. No dia fizemos um almoço, o Daniel fez uns desenhos representando a nossa família. A Dani fez uma cartinha linda e emocionante para mim. Esse ano eu creio que ainda vai ser diferente porque devido a pandemia não vou fazer a programação que gostaria com eles, mas com certeza vai ser um segundo Dia dos Pais para ficar guardado na memória”.

O jornalista Pedro Marcos Wermelinger, de 30 anos, e o engenheiro Gustavo Nunes, de 32 anos são pais do Miguel, de 11 meses. Eles levaram três anos para conseguir concretizar o sonho. Eles tinham o receio da não conseguirem a adoção por serem um casal homoafetivo.

“A gente já tinha o sonho de adotar. Queríamos ser pais. Sempre foi um desejo meu e do Gustavo Até demos entrada no processo há alguns anos, mas aconteceram algumas coisas na nossa vida que nos obrigaram a parar esse processo. Esse desejo ficou quietinho por três anos. O nosso receio era conseguirmos por sermos um casal homoafetivo. A gente sabe como o mundo ainda é preconceituoso”, conta Pedro

Quando os dois decidiram encarar novamente o processo começaram a pensar no perfil de criança que queriam.

“A princípio queríamos um filho com cinco anos. Mas surgiu a oportunidade do Miguel que era recém-nascido na época”, diz Gustavo.

Todo o processo aconteceu na Comarca de Niterói, onde o casal residia. Em cinco meses Gustavo e Pedro já estavam com Miguel em casa.

“No começo ele chorava bastante. Ele foi se acalmando depois e fomos nos adaptando um ao outro. Nunca passamos por nenhuma situação de preconceito. Mas sabemos que isso pode acontecer em algum momento. Queremos preparar o Miguel para saber encarar isso com educação e amor”, conta Pedro.

O dia dos pais vai ser especial, segundo o Gustavo. Em 2020 ele ficou internado justamente no período do Dia dos Pais e quase morreu em decorrência de complicações da Covid-19. Ele conta que seu único pensamento era o filho e o medo de não estar mais com ele.

“Eu passei quase dois meses internado, indo e voltando do CTI. E eu tive muito medo de não ver meu filho de novo. Eu amo o Pedro Marcos, mas ele sabe que nossa vida é o Miguel. Eu só queria ficar bem para estar com eles de novo. E o dia dos pais desse ano será com muito amor e nós três juntos”.

Adoção no Brasil

Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), o país possui aproximadamente 4.962 crianças e adolescentes esperando para serem adotados. Através desta plataforma virtual, que é administrada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os futuros pais podem ter acesso a todo procedimento para se realizar a adoção. Vale destacar que a vontade da criança é determinante para a continuidade do processo.

A nível nacional, o SNA aponta que das adoções efetivas: 47% são de crianças (de até 3 anos), 28% correspondem a faixa etária de 4 a 7 anos, 17% foram com a idade entre 8 a 11, e apenas 8% destinam-se aos adolescentes (maiores de 12 anos). Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o número de adotados através do SNA foi 2.505, número inferior ao de 2019 que atingiu a marca de 3.062 adoções.

Dia dos Pais – A tentativa inicial foi associar a data ao dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é comemorado em 16 de agosto, no calendário litúrgico da Igreja Católica, já que a população brasileira era predominantemente constituída de católicos. No entanto, nos anos seguintes, a data também foi deslocada para um domingo, o segundo domingo do mês de agosto, e assim permanece até hoje.

Camilla Galleano