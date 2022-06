O desafio do combate às ocupações irregulares no município

Após o procurador-geral de Justiça Luciano Mattos cobrar que houvesse participação popular na elaboração da nova Lei Urbanística de Niterói, o Poder Executivo alterou o projeto inicial, atendendo, em partes, às demandas cobradas em audiências públicas. Na esteira desse tema, outro ponto entra em discussão: a ocupação irregular do solo.

Em 1º de fevereiro deste ano, a Prefeitura de Niterói e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) se reuniram para discutir a criação de um convênio para promover o controle de ocupação irregular do solo. Além de Mattos, o prefeito Axel Grael (PDT) participou do encontro. Quatro meses depois, a parceria não avançou.

Se a ideia da reunião era “promover o compartilhamento de informações e apoio operacional na atuação de repressão e combate às ocupações irregulares na cidade de Niterói”, tal qual afirmou à época o MPRJ, a realidade denota o oposto. Segundo o prefeito Axel Grael, um convênio não chegou a ser formalmente firmado, mas houve sim uma conversa com o Ministério Público.

“Esse convênio não existe. Houve uma conversa minha com o procurador-geral para que a gente faça uma parceria do Ministério Público com Niterói nessa área. A gente tem a experiência do Gecopav e, por isso, o Ministério Público quer trabalhar junto conosco e levar essa experiência para outros municípios”, disse Grael.

De acordo com fontes ligadas ao Ministério Público, a proposta era que o Município de Niterói mapeasse eventuais áreas a serem desocupadas. Dessa forma, a Prefeitura solicitaria o apoio do MPRJ em ações. Contudo, nenhuma solicitação teria sido realizada nesses quatro meses. Enquanto seguem os impasses em relação às ações de prevenção e combate às ocupações irregulares, localidades em áreas de proteção ambiental, como, por exemplo, o Morro do Preventório, em Charitas, na Zona Sul, continuam recebendo construções de imóveis precários em terrenos inadequados. O avanço desordenado chega próximo ao Túnel Charitas-Cafubá e ao Parque da Cidade.

Gecopav

A Prefeitura de Niterói possui um grupo que tem o combate a construções irregulares como uma de suas atribuições. O Grupo Executivo para o Crescimento Ordenado de Preservação das Áreas Verdes (Gecopav) é um fórum de articulação de secretarias municipais, como Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Defesa Civil, Ordem Pública (Seop) e Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), cujas competências contribuem para o objetivo do grupo. Também é solicitado o apoio da Polícia Militar quando necessário.

Em parceria, esses órgãos atuam em três frentes: monitoramento das áreas de preservação da cidade, com o objetivo de evitar invasões e desmatamentos; coibir construções irregulares, por meio da instauração de processos na Justiça, embargo de construções e, em alguns casos, demolição; e implantação de marcos delimitadores nas fronteiras de áreas de proteção ambiental.

Já foram analisados mais de 1,6 mil pontos com irregularidades, realizadas mais de 800 ações relativas a vistorias, embargadas mais de 160 construções irregulares e demolidas cerca de 200. Os moradores de Niterói podem colaborar denunciando desmatamentos e construções ilegais através do aplicativo gratuito Colab.re (disponível na Apple Store e Google Play) e, em casos emergenciais, do telefone 153.