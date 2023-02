O desafio aos prefeitos: Royaltie não é receita para turistas

Por Jourdan Amóra

Como cidades-irmãs, dependentes entre si, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí precisam superar a disputa pelos quinhões dos royalties do petróleo e sepultar as diferenças políticas do último mandato presidencial, que podem prejudicar a qualidade de vida regional.

Não depende dos prefeitos – dois do PL e dois do bloco PDT e PT – a mudança dos critérios fixados em duas décadas passadas, por Lei Maior, quando havia não havia a “explosão” produtiva do Pré-Sal, feito dos Governos Dilma-Lula, que nos permite uma extração de petróleo mais barata dos valores vigentes no decantado ” mercado internacional ” e que elevou o RJ à condição de maior produtor (83%) nacional do “ouro negro”.

O importante é absorver a compreensão ditada para a adequada aplicação dos recursos, em beneficio não apenas dos municípios produtores ou limítrofes, mas de todo o Brasil.

Usar mármores em calçadas ou executar obras de fachada, com ruas bonitas para gerar boa imagem política para administrador municipais, como ocorreu nos anos 90, em Niterói, em nada contribui para o desenvolvimento econômico e social proposto pelos idealizadores da política de compensação pelos danos ambientais da prospecção do petróleo, sua industrialização, transporte e consumo de combustível poluente.

A chamada “indústria do turismo” é um jogo de interesses não sociais, pois não há turista internacional para gerar divisas ou investir na permanente geração de emprego e de renda. O que temos é um turismo interno com a troca de moedas em reais e não em dólares.

Os municípios precisam se integrar à União, que controla royalties e lucros da Petrobrás, para gerar um grande problema regional de importância econômica e Social. (Continua)