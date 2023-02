O desafio aos prefeitos (IX)

Por JOURDAN AMÓRA



O grande alerta contra as desigualdades da receita do petróleo não partiu de grupamento da esquerda. mas sim do bolsonarista Capitão Nelson, de São Gonçalo. Ele chegou a conseguir, por um mês, o direito do seu município e de Magé, receberam parte das elevadas destinações que permitem grandes investimentos em Niterói e em São Gonçalo. Seria um rastilho propulsor a custo de altas honorários para um escritório de advocacia



São Gonçalo conta com mais de 1,2 milhões de habitantes com predominância de uma baixa renda per capita, em contraste com Niterói, com menor extensão territorial e com apenas 513 mil habitantes, mas aglomerados de uma população composta em sua maioria por habitantes com elevados níveis de renda e melhor dotada de recursos assistenciais pois foi a capital do antigo Estado do Rio (e da Provincia Fluminense) por mais de 140 anos.







Antes conhecida como a Manchester Fluminense pelo seu parque industrial formado por empresas como a metalúrgica Hime, indústrias de papel, de vidros (Covibra), fósforo (Fiat Lux), de conserva de pescado (Sardinhas Coqueiro, etc), cerâmicas e olarias.



São Gonçalo tinha forte contingente de operários em substituição à sua tradição agrícola quando era um dos maiores exportadores de laranja, juntamente com Itaboraí. Silva Jardim, Araruama e Nova Iguaçu.



Seu perfil econômico foi mudando com as fazendas transformadas em loteamentos, com oferta de direito à terra por preços atrativos para imigrantes oriundos, notadamente do interior ou operários não atraídos pelas condições da Baixada Fluminense. (Continua)