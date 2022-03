O caso das escravas de Icaraí

Dois homens, entre eles um falso policial federal, foram presos, na manhã de ontem (23), em IcaraÍ, Zona Sul de Niterói, acusados de manter mulheres em cativeiro, em condições análogas à escravidão. As vítimas eram atraídas ao local sob a falsa promessa de emprego no qual atuariam em filmes produzidos pelo falso policial.

A ação foi coordenada pela 35ª DP (Campo Grande). Na madrugada daquele dia, uma das três mulheres que eram mantidas em cárcere num apartamento conseguiu fugir. Ela preferiu comunicar o crime à distrital localizada na Zona Oeste da Capital por acreditar que Everton Lamartine Matte, que se apresentava como delegado, tivesse influência com policiais.

De acordo com relatos da vítima aos agentes, o homem também dizia ser filho de um general do Exército e, para intimidar as mulheres, apresentava armas. Durante a ação, os policiais encontraram as armas no apartamento, localizado na Alameda Carolina, que funcionava como cativeiro e descobriram que, na verdade, eram de brinquedo.

Ainda segundo o relato da mulher, ela entrou em contato com Everton após ver, em uma rede social, um anúncio sobre a produção de um filme, que seria realizada pela produtora do acusado. Após contato telefônico, duas gravações foram agendadas. A primeira aconteceu na Barra da Tijuca. Na segunda, na suposta sede da produtora, em Icaraí, a mulher foi posta em cárcere.

A vítima afirmou aos agentes que Everton disse que ela teria de ficar no imóvel (que, na verdade, era a residência particular do acusado) para uma suposta gravação extra, a ser realizada no dia seguinte. Naquele momento, a mulher diz ter sido abordada por outras duas jovens, que choravam, pediam ajuda e teriam dito para que ela fugisse dali.

Após receberam a denúncia, os policiais civis mobilizaram uma equipe ao local e conseguiram resgatar as duas vítimas restantes. Além de Everton, um homem que estava no apartamento foi preso suspeito de integrar o esquema. Além disso, computadores e equipamentos eletrônicos foram apreendidos no local. Um terceiro envolvido está sendo procurado.

Ficha criminal

De acordo com a distrital Everton possui passagens pela polícia por estupro e pedofilia, mas não chegou a ser condenado. Agora preso, ele também irá responder por importunação sexual e impor pessoa à condição análoga à escravidão. A 35ª DP informou que também irá investigar o acusado por suspeita de estupro e fraude na Lei Rouanet. Além disso, possíveis outras vítimas estão sendo procuradas.

A delegacia também apurou que o homem tentou fazer com que uma das vítimas fizesse fotografias sem roupa. No entanto, a mulher teria recusado, causando irritação a Everton. Além disso, ele teria obrigado as vítimas a assinarem um suposto contrato de exclusividade de agenciamento que previa uma “multa” de R$ 30 mil caso não concordassem a fazer o que ele lhes ordenava.

A reportagem não conseguiu localizar as defesas dos envolvidos. Caso haja o interesse em se manifestar, o espaço permanece aberto.