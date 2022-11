O caos e o cosmo do Gigante Gentil

Por Luiz Antonio Mello –

Apesar do coração lacrimoso que hoje eu trago e tenho, da anêmica luz âmbar acesa no inverno existencial que insiste em misturar as cores vivas da primavera com tons melancólicos (o cansaço me fez ceder), eu havia prometido a mim mesmo não escrever uma mensagem deprimida pela morte do Erasmo Carlos.

Como?

Não sei.

Assim que soube da morte pensei em semanas antes quando, esperançoso, escrevi aqui neste jornal uma matéria anunciando a sua saída do hospital.

Mas, veio o vento bravo, o inesperado, o imponderável, as casuarinas sibilaram de repente como nos antigos fins de tarde nas restingas de Saquarema.

E veio o pranto, o espanto, o choque, a tristeza, o rojão, o desejo de andar pelo asfalto mole tostado pelo sol chutando latas na rua da Conceição, deixando livre o jorro das lágrimas.

Como as do garoto com a cafifa avoada na Praia de Icaraí, ou da turma da Tijuca, do Erasmo.

Erasmo Carlos. O disco que mais me encantou foi “Sonhos e Memórias”, de 1972. Corajoso, Erasmo celebrava a nova vida, feliz, recém casado com Narinha, depois de vencer as labaredas do vácuo sombrio, cercado de nada por todos os lados.

Foi uma submersão pública no auge do seu horror emocional que marcou a transição da Jovem Guarda para a carreira solo, que o deixou sozinho, sentado à beira do cainho.

Brusco e doloroso rompimento de um cordão tão crucial quanto o que liga a adolescência à vida adulta. O livro “Fama de Mau” mergulha nesse eclipse, o filme homônimo mostra alguma coisa.

Mas, como afirmou o psicanalista suíço Carl Jung (1875-1961), do caos fez-se o cosmo.

Em 1992 fiz uma matéria meio crônica, meio biografia, meio lirismo, meio insight, meio outsight para um jornal de São Paulo sobre os 20 anos de “Sonhos e Memórias”.

Conversamos por telefone alguns dias, Erasmo queria muito falar, por horas e horas e horas. Foi quando num dia de semana quente, mormaço, cheguei a casa dele na Barra por volta de uma da tarde.

Com o LP na mão, ele dizia “é, cara…é, cara”, olhando para as fotos do encarte e aí entendi porque ele queria uma entrevista de horas e horas e horas.

Sugeriu que fossemos até a Tijuca dar um rolé pelas “locações” do álbum que abre com “Largo da 2ª. feira”, que ganhou esse nome por causa de um crime ocorrido lá, no século 18, numa segunda-feira de Carnaval. Carioca da gema, o prefeito Eduardo Paes renomeou essa semana para “Largo da 2. feira Erasmo Carlos”.

Ele escreveu e gravou: “No Largo da segunda-feira/ Onde eu morei um dia/Entre gatos, periquitos/ Plantei minha folia/ E era normal… (…) /Matoso, Praça da Bandeira/ Meu caldo de cana/ As entradas, as bandeiras/ De fim de semana/ E era normal…

O motorista nos deixou na Praça da Bandeira e saímos andando pela região. Calor fulminante.

Lógico, não havia mais ninguém dos tempos da Tijuca do Erasmo, como, aliás, acontece também comigo quando ando por Icaraí onde vivo desde pequeno e não vejo mais conhecidos.

Mas evidentemente todo mundo parava o mega famoso Tremendão, pediam autógrafos, senhoras lhe entregavam cartões com imagens de santos e ganhavam abraços generosos do artista.

Matoso, Praça da Bandeira…Erasmo ia contanto casos, citando lugares onde tomou banhos de cuia, “alçapões armados no meu quintal/ Surdo e fantasia no carnaval/ Meus remédios, minhas pipas, meus colégios/ Minhas dores, meus pecados, meus amores/”. Estava tudo ali, dava para ver e quase tocar as memórias do Erasmo.

Perambulamos por suas artérias afetivas culminando numa mercearia onde bebemos caldo de cana com pastel, segundo o dono “o melhor da Tijuca, seu Erasmo”.

Mais uma vez ficou a certeza de que, além do monumental cantor e compositor, pop star nacional, ele era muito querido na terra onde tudo começou porque sempre celebrava com orgulho o fato de ser tijucano.

Na volta para a Barra, no carro, ele falou da importância de ter visitado “parte das minhas memórias” e eu me senti honrado de estar na garupa daquele sujeito generoso, sonhador, que não escondia emoções, botava pra fora em acordes, por isso o mais gentil dos gigantes gentis.

Encerro com um trecho de “Meu Mar”, outra faixa de “Sonhos e Memórias”:

“Lá, no lugar onde eu for morar/ Vai ter que ser bem juntinho ao mar/ Meu mar, meu mar, meu mar/ (…) Quero a amizade de um cachorro manso/ Quero uma rede para o meu descanso (…)/ Então, eu vou ver o meu Deus voltar/ Com a paz de um irmão/ E um violão“.

P.S. – Desejo as leitoras e leitores um Feliz Natal, que o Réveillon seja banhado de alto astral, o Carnaval traga folia, confetes e serpentinas para todos os corações, a Semana Santa venha cheia de bençãos, enfim, que 2023 seja especial absolutamente solar.