O CACIQUISMO DOMINA A POLÍTICA

Por Jourdan Amóra

Ante a consagrada ineficiente ação dos denominados “representantes do povo”, eleitos em jogo político viciado, torna-se necessária a união da sociedade estudar e propor ações das omissas autoridades que não se sensibilizam com os dramas vividos pelo povo e nem tem uma visão dos problemas existentes e das ações executáveis.

Os Poderes Legislativos têm se tornado em instrumentos para a satisfação de interesses pessoais e de grupos. São compostos por tribos limitados à pequena visão de um mundo cada vez mais selvagem. São dispendiosos e distantes dos núcleos de vivência humana. Possuem fortes e dispendiosas estruturas agregando premiados catadores de votos.

Um deputado do sul não conhece a realidade do norte, do nordeste, do sudeste, do sudoeste, do centro-norte ou do centro-sul. Não tem uma visão harmônica e produtiva de seus estados, ignorando suas potencialidades e não tendo condições de formular propostas ou leis voltadas para cada cidadão ou para o conjunto habitacional.

Os candidatos contam com alguns “guerreiros” enviados à outras tabas em busca do voto alimentar. Passadas as eleições, os deputados voltam às suas tabas ou se deliciam com a benesses dos Palácios Estaduais e Federal.

O antropofagismo está perdurando, arruinando o sonho da representatividade popular.

Os caciques das grandes comunidades urbanas exercem um poder pessoal e impedem uma adequada e harmônica qualidade de vida, pouco atuando em prol das isoladas aldeias menores.