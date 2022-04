O Botafogo e Atlético Goianiense empatam em Goiânia

O Botafogo empatou em 1X1 com o Atlético Goianiense, no último lance da partida, durante a terceira rodada do Brasileirão.O jogo aconteceu neste domingo (24), no estádio Antônico Accioly, em Goiânian (GO).

Sob o comando do técnico Luís Castro, o Botafogo entrou em campo com: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Philipe Sampaio e Hugo; Patrick de Paula, Oyama, Chay e Lucas Piazon; Erison e Victor Sá.

Já o anfitrião Atlético Goianiense levou a campo sob o comando do técnico Umberto Louzer o seu elenco composto por: Ronaldo; Dudu, Edson, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Shaylon, Jorginho, Baralhas e Wellington Rato; Léo Pereira.

Vindo de vitória contra o Ceará, o Botafogo durante o primeiro tempo teve 58% de posse de bola, contra 42% Atlético Goianiense. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Edson do Atlético cometeu falta em Saraiva e recebeu cartão amarelo. Aos 36, ainda do primeiro tempo, Kano com dores nas coxas foi substituído por Victor Cuesta. O primeiro tempo terminou com 2 finalizações para o Atlético e três para o Botafogo.

Já no segundo tempo, aos 6 minutos, Marlon abriu o placar para o Atlético Goianiense. Aos 28 minutos, depois de marcar pênalti para o Botafogo, o árbitro é chamado para consultar a cabine do VAR e volta atrás na marcação da penalidade.O empate do Glorioso veio já nos acréscimos aos 50 minutos com gol contra de Leandro Barcia.