O “BBB” está no tempo dele e vai terminar como sempre terminou

Fosse o Wanderley Nogueira, amigo jornalista, chamado a comentar qualquer coisa sobre o “BBB” em curso, com certeza ele diria que ainda não “arranca suspiros”.

Não estaria errado.

Entre críticas e pessoas que dizem já ter desistido de ver, são muitos os casos nas redes sociais. Surpresa? Nenhuma.

Aliás, nada diferente do que sempre aconteceu, porque são vários os fatores envolvidos, como mais importante o rendimento dos próprios participantes.

Por mais que existam cuidados na seleção, ninguém pode prever como será o comportamento de cada um no confinamento. Mas tudo, também, segundo a cartilha: no afunilamento, as atenções, em sua maioria, estarão voltadas novamente.

No Brasil, e aí em se tratando de Globo e Record em particular, pegamos como poucos no mundo o jeito de fazer reality show. E fazemos muito bem.

É como no futebol: o campo tá lá, gramadinho, tem as regras, os uniformes e a bola são novos. Aos jogadores só cabe saber jogar.

Tadeu Schmidt

Regressiva

As gravações de “Mar do Sertão”, novela das seis da Globo, caminham para o encerramento.

Na próxima segunda-feira serão exibidas as cenas do casamento de Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé), realizadas em um sítio na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Cap152 – Cena 001 – José (Sergio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz).

Transformação

A série “Emily em Paris”, da Netflix, teve duas primeiras temporadas muito boas. Irretocáveis. Só que aí resolveram fazer a terceira. Que coisa triste.

A coitada da Emily (Lily Collins), tão admirada na primeira e na segunda, virou uma mulher fraca, “maria vai com as outras”, sem nenhuma personalidade.

Tal negócio

Na “Emily” e em tantas outras, a vontade de fazer mais, às pressas e continuar faturando, acaba como uma grande frustração.

Se tinham tanto o desejo de fazer, que esperassem o momento de uma ideia melhor. Fazer por fazer nunca sai boa coisa.

Aquecimento

Ainda sobre séries, a Netflix divulgou um teaser da segunda temporada de “Cidade Invisível”, com um elenco bem recheado: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Manu Dieguez, Letícia Spiller, Simone Spoladore, Zahy Guajajara, Kay Sara, Julia Konrad, Rodrigo dos Santos, Tatsu Carvalho, Marcos de Andrade, Mestre Sebá, Ermelinda Yepario e Tomás de França.

Falta só a data de lançamento.

Posto de observação

Confira você mesmo: zapeando a TV paga, considerando o seu universo, são muito poucos os canais que têm inserções comerciais.

A maioria é só chamada e calhau. Está certo que alguns são bancados, outros vendem horários, tem as operadoras, mas ainda assim.

Jornalismo

Assim como Roberto Cabrini, que hoje à noite deve chegar ao local da tragédia na Turquia, o mesmo está acontecendo com Felipe Kieling, da Band.

Tarefa complicada.

E ontem, também da Band, num avião da FAB, seguiu o repórter Rodrigo Hidalgo.

Montado

Tony Ramos também já está no Mato Grosso do Sul e se juntou ao elenco da Globo, para dar início aos seus trabalhos na próxima novela das 21h, escrita por Walcyr Carrasco.

Chegou, chegando, ostentando uma barba branca de fazer inveja a qualquer Papai Noel. Condição colocada como essencial para o papel do fazendeiro milionário Antônio La Selva.

Primeira dela

Ainda sobre essa novela do Walcyr Carrasco, a atriz Bruna Aiiso também já é uma das certezas do seu elenco, como dra. Laurita Corrêa, médica psiquiatra.

É o primeiro trabalho dela na faixa das 21h.

Uma pancada

A dErrota do Flamengo ainda vai demorar um tempo para a Globo assimilar.

Até exagerou no número dos profissionais enviados, alguns até porque não foram à Copa do Mundo e reclamaram. Olha o que deu!

Sigilo

Como uma das estratégias para evitar vazamentos, na reta final de gravações de “Todas as Flores”, cada ator recebeu apenas os capítulos referentes ao seu personagem ou núcleo.

Há um pedido especial da direção para que nada seja divulgado antes da hora. A novela volta ao ar em abril.

Negócios

A Band acaba de fechar acordo com a BBC para exibir alguns dos seus documentários já a partir do final deste mês.

É um material que não provoca alterações maiores na audiência, mas qualifica a grade.

Previsão do tempo

São bem importantes os investimentos das TVs e portais de internet no mercado meteorológico, abrangendo não somente os milhares de munícipios brasileiros, mas também com informações do exterior.

Não por acaso os espaços que vieram a ser conquistados e ampliados.

Bate – Rebate

· Desde seu lançamento, a série “The Last Of Us”, com Pedro Pascal, lidera o Top 10 da HBO Max…

· … Nesta semana, excepcionalmente, o episódio 5 terá estreia antecipada para amanhã, sexta, às 23h.

· A Band, em seus informativos e programas esportivos, recorreu a imagens da Cazé TV para falar da derrota do Flamengo no Mundial de Clubes.

· Neste domingo, 20h30, direto do State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, a Rede TV! vai transmitir a decisão em campo entre Philadelphia Eagles e Kansas City…

· … É o “Super Bowl”, com direito a show de Rihanna em seu intervalo.

· Allan Souza Lima está de novo na Globo, para a novela “Amor Perfeito”…

· … Agora, em seu novo trabalho, terá um envolvimento com a personagem de Carol Castro. Gravando.

· Martinho da Vila vai comemorar 85 anos no próximo dia 12…

· … Para homenagear o sambista nessa data especial, o Canal Brasil exibe, às 17h15, o show “Sambabook – Martinho da Vila”.

· A 15ª Romaria Nacional do Terço dos Homens – um dos maiores eventos anuais do Santuário Nacional – terá ampla cobertura e especiais na programação da TV Aparecida…

· … Entre a atrações no sábado, o documentário “Homens Devotos”, às 19h30, e o show “Canções de Amor e Fé”, às 20h30, com participações do Padre Antonio Maria, Moacyr Franco e Amado Batista.

Sofia Starling contou em entrevista a um site da Globo como foi o bastidor para sua participação em três capítulos de “Vai na Fé”. “Soube numa sexta, no sábado já estava gravando…”, contou a atriz, que substituiu Rafa Kalimann no papel de uma ex-BBB que dá em cima de Lui Lorenzo (José Loreto).

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!