Designer de moda explica as tendências da estação

Nesta quinta-feira (22) chega a mais charmosa das estações do ano, a primavera. E junto com a leveza das flores, a moda acompanha a delicadeza da estação. A bacharela e designer de moda Acácia Pires de Mello aposta que o azul vai ser o ‘queridinho’ da temporada primavera-verão.

A especialista comentou que o Brasil, apesar de seguir as tendências mundiais, tem características próprias. Nesse sentido, a moda brasileira tem muita personalidade e criatividade. De acordo com Acácia, cores vibrantes continuam firmes. Rosa, verde, amarelo, laranja e azul estarão com força total, sendo que o azul será o favorito da temporada.

“O branco total e as estampas florais continuam, já que o preto voltará mais adiante. Os acetinados e metalizados são apostas acertadas. ”Em relação aos comprimentos, Acácia revela que a mulher deve usar aquilo que gosta ou lhe caia bem. “Os comprimentos variados proporcionam liberdade para cada uma criar seu look” diz ela.

As calças pantalonas estão em alta e são sempre presenças certas na composição do outfit. Os tops, que também fazem sucesso, podem ser combinados camisas e blazers, dando um ar jovial e mais leve ao visual.

Quanto aos calçados, a designer de moda aposta no tamanco com plataforma como preferido da estação. As bolsas devem continuar menores e bem coloridas. Segundo ela, moda de verão é alegre e divertida, favorece a jovialidade do visual, porém é preciso sempre usar o ‘bom senso’, que é o ingrediente mais importante para estar bem-vestida e confiante.