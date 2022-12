O ano da soberba

Luiz Antonio Mello

Se pudesse – mas não posso – viraria a ampulheta e começaria 2022 de novo. Só para refazer. Perder Pelé, Erasmo Carlos e Gal Costa num bonde só parece coisa de espírito de porco.

Além disso, a profusão de vampiros e parasitas agarrados nas jugulares foi tamanha que senti alívio quando me entreguei as sanguessugas.

Numa banheira parecida com a da capa de “If You Can Believe Your Eyes and Ears”, álbum de estreia do The Mamas & the Papas.

Despejei tanta energia nas defesas que pouco sobrou para o ataque. Passei o ano só com zagueiros em campo.

Um livro contando o que vi, ouvi, escrevi, gravei, filmei em 50 anos de mídia não decolou. Tinha até musa, mas decolou e arremeteu, como a Demoiselle de Santos Dumont em 1908 no Bois de Boulogne.

Uma história que descreve desde o dia em que comecei a labuta, em 1972, até hoje, mostrando a mídia dos tempos da linotipo, gravadores com fitas de rolo, câmeras com filmes de acetato, o planeta analógico, enfim, até a comunicação digital de hoje.

Em compensação, reli o meu didático, “Manual de Sobrevivência na Selva do Jornalismo”, lançado em 1995 pela Casa Jorge Editorial. Que orgulho tenho desse livro. Que primor de editoração. Relendo entendi por que tanta gente pede uma segunda edição, mas o livro fala de um outro mundo.

No livro que arremeteu, personagens como Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues e muitos outros com que troquei palavras em situações inusitadas.

Comecei embalado, empolgado, mas acabei tendo que largar o texto e empunhar a espada para me defender de bajuladores e fariseus (na verdade são a mesma coisa).

Nunca vi tanta tiração de onda e soberba como em 2022. Níveis federal, estadual e municipal. Teve (e tem) de tudo. Imodéstia, afetação, arrogância, atrevimento, empáfia, tudo em nome da boa e envernizada picaretagem, impostura, trapaça.

Pensei bem, muito bem, e foi até bom ter ejetado o livro. Não é de bom tom escrever a sua história (honrada!) na primeira pessoa, imprimir, escolher uma bela capa e atirar na piscina de ratos do Cazuza, infestada de bichos escrotos dos Titãs.

Não sou nenhum Rubem Braga da Praça 15, e nem Norman Mailer de Vaz Lobo, mas longe de ver no espelho onde me barbeio a imagem de um Dengoso, Zangado ou Meio Quilo. Aí seria demais. Ou de menos.

Victor Martins escreveu e Ivan Lins tatuou nos escombros de 1979: “Começar de novo/ E contar comigo/ Vai valer a pena/ Ter virado o barco/ Ter me socorrido.”

A indústria da moda resgatou a palavra resiliência, que estava atirada às naftalinas do léxico, e bomba por aí como insetisan existencial.

Minha ideia passa mais ou menos por aí, começar de novo e tal. A diferença é que nos meus delírios troco a areia da ampulheta. Ou, apelando para outra reles metáfora, é melhor tacar fogo no HD. Virar a ampulheta ao contrário significa que o mesmo conteúdo vai passar. Além do mais, esse negócio de começar de novo tem uma aura meio sinistra.

Em 17 de novembro de 1980 John Lennon lançou “(Just Like) Starting Over” – “Será como começar de novo” – hit que abre seu último álbum “Double Fantasy”. Lennon canta “Está na hora de abrir nossas asas e voarmos/ Não deixe outro dia passar, meu amor/Será como começar de novo (de novo) / Começar de novo (de novo).

Poucos dias depois, em 8 de dezembro, foi assassinado com cinco tiros em frente a sua casa, antes de começar de novo. O assassino se tornou celebridade do mal (ainda assim celebridade), como Charles Manson, Osama Bin Laden, Lee Oswald, Jack, o Estripador que, por sinal, jamais teve seu verdadeiro nome descoberto

Os especialistas em facínoras dizem que, em comum, ele tem a soberba, se acham, adoram causar, se exibir, ostentar, por isso deixam a sua marca, “assinam as suas obras”. Millor Fernandes escreveu que “Não ter vaidades é a maior de todas”, o escritor Ambrose Bierce disparou que “Vaidade é a homenagem de um palerma ao primeiro imbecil que aparece.”. E por aí vai.

P.S. – Agradeço a Pelé pelo pouco que gosto de futebol. Era pequeno, quando perguntavam “qual é o seu time?”, eu respondia Pelé. Não via jogo da seleção sem ele, fui ao Maracanã três vezes para vê-lo jogar. Eu e meu pai. Ele fez dois golaços. Obrigado, Pelé!

P.S. 2 – Muito triste o falecimento do ex-reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e presidente benemérito da Pestalozzi de Niterói, José Raymundo Martins Romêo, aos 82 anos. Uma pessoa rara nessa estranha era de ostentações vazias. Educado, solidário, atencioso, de extremo saber e competência, encontrei com eles há meses na Miguel de Frias. Mais uma adorável conversa. Fique com Deus, Professor.