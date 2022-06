“O Abecedário da Diversidade” terá calendário de exposição por Niterói

Uma semana depois de sofrer ataques homofóbicos e ter sua exposição “O Abecedário da Diversidade” retirada do corredor do Plaza Shopping, o artista plástico Diego Moura pretende doar o conteúdo da sua obra para o município de Niterói, após um compromisso com a Secretaria das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói. Em reunião com o secretário das Culturas, Alexandre Santini, e o presidente da FAN, Fernando Brandão, foi acordado um calendário de circulação da obra em centro culturais e espaços públicos da cidade, a partir do dia 28 de junho, data em que se celebra o dia internacional do orgulho LGBT.

Além disso, o artista Diego Moura recebeu o convite do diretor do Museu de Arte Contemporânea, Victor De Wolf, para conceber uma exposição para exibição no MAC. Diego também foi convidado para criar a identidade visual da parada do orgulho LGBT de Niterói, que acontece em agosto.

Na reunião, que ocorreu na última quarta-feira (15), o Secretário das Culturas e o Presidente da FAN reiteraram o compromisso da Prefeitura de Niterói com a livre manifestação artística e cultural. Também estava presente no encontro o produtor e comunicador Ricardo Rigel, marido de Diego Moura, e do subsecretário da Coordenadoria Municipal de Diversidade e Combate à Intolerância Religiosa (CODIR), Felipe Carvalho.

O trabalho, criado a pedido do Plaza Shopping, consiste em uma criação que apresenta didaticamente os conceitos expressos a partir das letras da sigla LGBTQIAP+. No entanto, a obra sofreu ataques homofóbicos nas redes sociais, e no local da exposição, o que levou o Shopping a retirar a exposição do local originalmente previsto e colocar em uma loja, o que para o artista caracteriza um gesto de censura e descaracterizava o propósito do seu trabalho artístico, ferindo seus direitos intelectuais.

Os ataques sofridos pelo artista e a consequente retirada da obra de um local de circulação motivou uma intensa onda de solidariedade e protestos nas redes sociais. Movimentos LGBTQIA+ da cidade, como o Grupo Diversidade Niterói (GDN) realizaram um protesto em frente ao shopping na última terça-feira (14).

Em nota conjunta, a Secretaria Municipal das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói manifestaram seu apoio e solidariedade ao artista Diego Moura. Em um dos trechos, a nota afirma que “A Cultura de Niterói se posiciona de maneira firme em defesa da liberdade de expressão e criação artística. Ataques como estes são intoleráveis em um ambiente democrático. Nossa cidade afirma a Cultura como um Direito, e o livre exercício do fazer e do pensar artístico é elemento fundamental desta compreensão”, diz a nota.

Foto: EXPOSIÇÃO explica o que significa cada letra da sigla LGBTQIAP+ – Marcos Vinicius