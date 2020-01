Nuvem escura faz dia virar noite em Niterói

Os moradores de Niterói se assustaram com a mudança de tempo que a cidade sofreu nesta tarde (8). Uma nuvem escura e carregada de chuva tomou conta do céu da cidade, transformando o dia em noite, por volta das 16h. A grande nuvem encobre bairros como Icaraí, Ingá, São Domingos e Gragoatá e Ponta D’Áreia.

“De repente, as nuvens pretas chegaram. As pessoas na rua ficaram olhando pro céu. Se eu tivesse com o celular no ponto, daria uma boa foto”, lembrou o administrador Bruno Rezende.

O fenômeno causou burburinho nas redes sociais, com relatos até de ventania na cidade. “Olha esse céu em Niterói. Vai chover muito e não consigo avisar a minha mãe'”, escreveu um usuário do Twitter. “Em poucos minutos o céu ficou preto, a energia deve cair. O tempo no Rio tá muito louco por causa dessas mudanças climáticas”, comentou outro.

Segundo o site da Climatempo, a previsão do tempo para a Niterói, São Gonçalo e outros municípios da Região Leste é de tempestades isoladas com raios e trovoadas. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê céu nublado com pancadas de chuva.

O fenômeno que é típico de chuva de verão assuntou muita gente. Foto de leitor.