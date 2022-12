Ceias baratas e de qualidade

Muitas famílias deixaram para a última hora as compras dos itens para a ceia e do almoço de Natal.

Os preços dos principais itens não estão nada convidativos. Um dos principais “vilões” deste ano é o bacalhau, cujo quilo está sendo vendido, em média, a R$ 90 nas principais redes de supermercados da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A reportagem de A TRIBUNA preparou um pequeno guia de como preparar uma ceia ou um almoço saudável a um preço acessível.

Rafael Góes, nutricionista clínico e esportivo, disse que, tão importante quanto preparar uma refeição saudável é manter uma alimentação regrada durante todo o ano. Além disso, fazendo algumas adaptações, é possível preparar uma ceia tradicional sem gastar tanto.

“Costumo falar para meus clientes terem uma ceia mais enxuta. Há essa questão dos preços altos, mas que dá para manter uma ceia acessível com os pratos tradicionais. Essa questão de fazer uma ceia mais ‘saudável’, costumo dizer para não se preocupar muito.

O mais importante é manter a alimentação saudável no decorrer do ano. O Natal é um momento de confraternização, sem se preocupar com essa questão de dieta”, pontuou.

Góes elegeu o alto custo do bacalhau como o grande “vilão” do Natal deste ano. Ele afirmou que é possível substituir o peixe por outros como o atum ou a sardinha. Itens como salpicão e saladas são boas pedidas para as refeições natalinas.

Bacalhau é o grande vilão de 2022, segundo nutricionista – Fotos: Divulgação/Pixabay

“Em relação aos pratos, tenho falado muito para quem puder abrir mão do bacalhau que faça trocas mais saudáveis e acessíveis, como pelo atum, fazendo uma salada fria, salada de ovos, um salpicão de frango.

Se não tiver como fazer uma torta de bacalhau, substituir por atum, sardinha ou frango. Ouço muitas queixas sobre o preço do bacalhau. Pernil ou coxas desossadas também são opções”, explicou.

Falando especificamente sobre o almoço de domingo, o nutricionista pontuou que o ideal é optar por refeições mais leves. Ele sugere o preparo de saladas usando carnes brancas, frutas e verduras.

“Já o almoço de domingo, se opta por pratos mais leves até por conta do calor, após uma ceia de natal. Saladas frias, de repolho, com frango. A salada tropical com repolho, abacaxi e cenoura. Tem a salada fresh, com manda e nozes.

A própria salada de grão de bico com frango ou atum desfiados. Sempre peço para que, no domingo, a alimentação seja mais leve. Pode ser também uma carne ou lombinho assado”, acrescentou.

Cardápio

Já a nutricionista Manoela Pessanha da Penha, conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas e professora-adjunta do Departamento de Nutrição Social da UFF preparou um cardápio que alia custo e benefício para a ceia e almoço de Natal. Confira a seguir:

Ceia de Natal

Arroz branco com passas

Farofa de ovos com talos de vegetais

Frango assado com laranja

Molho à campanha

Salada tropical

Rabanada

Almoço de Natal

No almoço de Natal, podemos aproveitar as sobras da ceia e refazer alguns pratos. Segue algumas dicas:

Faça um salpicão com as sobras do peito do frango assado e da salada.

Faça um arroz de forno, aproveitando as sobras do arroz com passas e acrescentando cubinhos de cenoura ou cenoura ralada.

A farofa, o molho à campanha e a rabanada podem ser aproveitadas integralmente da ceia.

As sobras do frango assado podem ser desossadas, desfiadas e refogadas ou levadas ao forno com cebolas, tomate, salsa e cebolinha.