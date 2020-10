Nutricionista morta após procedimento estético em SG é enterrada no Maruí

Foi enterrada hoje (23) no Cemitério do Maruí, em Niterói, uma mulher de 34 anos que morreu ontem (21), um dia após ter se submeter a um procedimento estético em Alcântara, São Gonçalo. A nutricionista Patricia Rodrigues dos Santos procurou na terça-feira (20) um massoterapeuta para um preenchimento de glúteos com aplicação de silicone industrial. Segundo o depoimento do homem que realizou o procedimento, chamado Leandro Lima de Souza, a cliente deixou a clínica por volta das 21h e chegou em casa enjoada e vomitando. Ela foi levada de madrugada para o Pronto-Socorro Municipal de São Gonçalo, no bairro do Zé Garoto, e morreu na manhã de quarta-feira.

Leandro prestou depoimento na 72ª DP (Mutuá) e agora está à disposição da Justiça. Ele pode responder judicialmente por exercício ilegal da Medicina, já que oferecia serviços sem o devido licenciamento nem graduação, e, se for confirmada a morte por causa do procedimento, também será indiciado por homicídio. O delegado titular da unidade, Allan Duarte, informou que há a suspeita de morte por microembolia, compatível ao uso do silicone industrial, e que aguarda um exame complementar para confirmar essa linha de investigação. De acordo com a polícia, que não divulgou o nome do massoterapeuta, a nutricionista levou o material do enchimento e pagou R$ 2.151,80 pela intervenção.

Nas redes sociais, Patricia se apresentava como coach pós-graduada em Bodybuilding, especialista em gastronomia funcional e orgânica e atleta da Federação Fluminense de Fisiculturismo e Fitness (sob a sigla IFBB).