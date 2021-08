Nutricionista gonçalense dá dicas para controlar a ansiedade da alimentação no inverno

Juliana Rodrigues explica como segurar o excesso de apetite nesta época do ano

Os brasileiros estão sentindo literalmente mais frio em 2021. Com temperaturas bem baixas, essa estação do ano é considerada uma das mais rígidas dos últimos anos. Por isso, alguns cuidados são recomendados, principalmente para quem tem ansiedade e abre a boca um pouco além da conta.

A nutricionista gonçalense Juliana Rodrigues traz algumas dicas para alimentação no inverno e também como se adaptar às estações do ano controlando a ansiedade para comer. Por isso, ela aconselha que o primeiro passo é priorizar os alimentos que fornecem mais saciedade como proteínas e gorduras boas. Iogurtes, castanhas, ovos e abacates são bons exemplos.

Juliana também explica que os vegetais são importantes para saciar a fome. Se a pessoa tiver dificuldades em comer, a criatividade é a opção. O uso de vegetais e legumes em sopas, panquecas e caldos facilita a alimentação nesses casos.

Moradora de Icaraí, a empreendedora Hayla Leite é uma que precisa abrir o olho e fechar a boca para não perder o controle durante o inverno. Embora não se considere chocólatra, é nessa época do ano que a vontade de comer chocolate vem com força. Além disso, reconhece que come muita “besteira” entre algumas refeições. Por isso, usa alguns truques para tentar driblar essa vontade.

“Eu como duas vezes, almoço e janta. Nessa época eu costumo comer muita besteira entre o almoço e janta. Vou catando tudo o que vejo pela frente. Então, para tentar controlar, escovo os dentes. Se a vontade for muito forte, dou uma volta na rua sem minha bolsa”, conta Hayla.

Exemplos como o da empreendedora niteroiense são comuns, mas Juliana explica que nenhum alimento deve ser considerado vilão ou mocinho. Por isso, “um docinho só vai fazer mal” se a pessoa pensar que não pode comê-lo, “que vai engordar, que faz mal para saúde”. Ainda em relação a isso, segundo a nutricionista, o problema é quando se come com culpa, pois isso é que causa o exagero. Caso isso aconteça, ela recomenda procura ajuda.

“Se a pessoa não está mais sentindo fome e mesmo assim não consegue parar de comer, o ideal é procurar ajuda profissional pra te ajudar a entender o que está acontecendo com o seu organismo”, explica Juliana.

Reeducação alimentar sem restrições

Para situações onde a pessoa se encontra com mais dificuldades de ter controle, a nutricionista recomenda uma reeducação alimentar. Mas ela explica que o ideal é a dieta não tenha restrições, pois isso pode piorar ao invés de resolver problema.

“Dietas restritivas acabam gerando uma compulsão muito grande porque criam uma mentalidade de ‘aproveitar’ toda vez que sai da dieta, afinal ao ‘voltar pra dieta’ aqueles alimentos vão estar proibidos de novo. Com isso vem o vem o pensamento ‘vou aproveitar que já da dieta e vou comer tudo que eu quiser/puder’. Aprender a identificar seus sinais de fome/saciedade é o ideal para emagrecer e manter esse peso e não entrar no efeito sanfona. Lembrando que pacientes com diagnóstico de depressão precisam fazer acompanhamento com psiquiatra/psicólogo”, explica.

Gabriel Gontijo

Foto: Divulgação