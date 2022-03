Número de vítimas chega a 231 na tragédia em Petrópolis

O número de mortos em decorrência das fortes chuvas, ocorridas no último dia 15, em Petrópolis, subiu para 231, de acordo com a Defesa Civil divulgou nesta segunda-feira (28). Foram encerradas neste domingo (27) as buscas no Morro da Oficina, um dos mais atingidos pela tempestade.

Do total de vítimas, são 137 mulheres, 94 homens e 44 menores de idades. Militares do Corpo de Bombeiros ainda seguem em operação em pontos críticos da cidade. Duas pessoas ainda estão procuradas no bairro Chácara Flora. As buscas também acontecem rios da cidade, onde três vítimas são procuradas.

Os recursos recebidos e gastos realizados depois da tragédia e todas as movimentações feitas em obras de reconstrução da cidade podem ser consultados em um Portal da Transparência lançado pela Prefeitura de Petrópolis. A cidade já recebeu R$ 222 mil em doações feitas diretamente em conta criada pela prefeitura e R$ 4 milhões em recursos federais, R$ 30 milhões em repasses feitos pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), segundo o portal.