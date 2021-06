Número de óbitos por Covid em Niterói disparam

A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro (Arpen/RJ) divulgou a quantidade de óbitos em Niterói nos últimos meses e também de registros de óbitos exclusivos por Covid-19. Em abril de 2021 os números foram alarmantes com alta de 265,13% dos óbitos somente por coronavírus no comparativo com o abril de 2020.

Em abril de 2020 a cidade de Niterói registrou 571 óbitos e desses, 109 por Covid-19. Já em abril de 2021 foram 818 óbitos, sendo 398 somente por Covid-19. A alta é assustadora, na casa dos 43,25% no número total e 265,13% dos óbitos somente por coronavírus. Abril desse ano foi o mês que teve a maior quantidade de óbitos pela Covid-19 desde abril de 2020. E em seguida ficou dezembro de 2020 com 353 registros de mortes pela doença e 335 em maio de 2020.

De janeiro a abril de 2021 foram registrados 2.786 sendo 36,68% desse total somente por Covid-19, que teve total 1.022. Nos últimos quatro meses de 2020 as mortes por Covid-19 totalizaram 715 registros; ou seja, no primeiro quadrimestre desse ano (1.022) teve alta de 42,93% de registros.

Já em janeiro de 2021 para fevereiro os cartórios registraram uma queda nesse tipo de morte de 258 para 113, ou 56,20%. Mas em março foram registrados 253 óbitos pela infecção.

Outro dado divulgado é que em agosto de 2020 foi o mês com menor número de óbitos pela Covid-19, com registro de 80 e em setembro aumentou para 101 e em outubro do mesmo ano diminuiu para 89.

RIO DE JANEIRO

Em meados de maio a associação divulgou um dado importante sobre os óbitos por Covid-19 no Rio de Janeiro. De acordo com informe, no Rio de Janeiro, a faixa etária que registrou o maior percentual de aumento em relação à média desde o início da pandemia foi a da população entre 20 e 29 anos, com crescimento de 69% no número de óbitos em abril na comparação com o período que vai de março de 2020 a março de 2021.

Os números absolutos de falecimentos desta faixa etária também aumentaram em abril, passando de 44 em março para 92 no último mês. Na sequência, a população com faixa etária entre 40 e 49 anos registrou aumento percentual de 66% nos óbitos por Covid-19, vendo os números absolutos subirem de 358 para 769. Já a faixa etária que vai dos 30 aos 39 anos viu o aumento do número de óbitos crescer 59% em relação à média para esta faixa etária desde o início da pandemia. O crescimento também se deu nos números absolutos em relação a março, passando de 172 para 345.

Outra faixa etária que registrou crescimento foi a de pessoas entre 50 e 59 anos, com óbitos aumentando 54% em relação à média desde o começo da pandemia, e passando de 705 em março para 1.385 em abril.

Raquel Morais