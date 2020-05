Número de mortos por coronavírus passa de 100 em Niterói

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (28), Niterói tem mais três mortes pela infecção do coronavírus. Agora o município contabiliza 102 óbitos pela doença. Ao todo são 1.905 casos confirmados de Covid-19, sendo 95 hospitalizados, 552 em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Fundação de Saúde do Município, e tem 1.156 recuperados.

Num panorama do que está por vir pela frente o prefeito Rodrigo Neves (PDT) disse que haverá ainda uma ascensão da pandemia na região Metropolitana do Rio e no Brasil.

“Apesar da gente ter passado por um isolamento social rigoroso nós estamos vivendo um momento de crescimento da pandemia e Niterói não é uma ilha. Estamos numa situação muito melhor do que todas as outras cidades, por isso eu peço a vocês que permaneçam em casa e só saim em caso de necessidade e ao mesmo tempo usem máscara, mantenham o distanciamento e redobre a atenção com a higiene. Não tem sido fácil, estamos todos cansados trabalhando de domingo a domingo 15h, 16h, por dia agora, mas é importante fazermos a nossa parte e que as empresas autorizadas a funcionar façam a sua parte e implementem todos os protocolos sanitários durante o funcionamento”, afirmou o prefeito.