Número de mortes volta a subir no Estado

Depois de dois dias em queda acentuada, o número de mortos por Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro voltou a crescer. Foram 104 óbitos nas últimas 24 horas. Nos dois dias anteriores, foram registrados 10 e 28 mortes pela doença. De acordo a Secretaria de Estado de Saúde, até ontem, o Rio de Janeiro acumula 183.600 casos confirmados e 14.234 óbitos, desde o início da pandemia. Há ainda 1.049 óbitos em investigação e 333 foram descartados. Entre os casos confirmados, 163.579 pacientes se recuperaram da doença.

O município do Rio de Janeiro acumula o maior número de casos registrados da doença, desde o primeiro caso confirmado, em março, com 76.102 infectados. Em seguida, pela ordem, vêm São Gonçalo (10.753); Niterói (9.263); Duque de Caxias (6.624); Macaé (6.244); Nova Iguaçu (4.489); Volta Redonda (4.163); Angra dos Reis (4.119); Belford Roxo (3.546); Itaboraí (3.526); Campos dos Goytacazes (3.332); Teresópolis (2.967); Magé (2.621); São João de Meriti (2.522); Maricá (2.424); Queimados (2.076); Itaperuna (2.048); Itaguaí ( 1.940); Cabo Frio (1.673); Nova Friburgo (1.629); Três Rios (1.626); Petrópolis (1.458) e Rio das Ostras (1.450).

Das 14.212 mortes por Covid-19, o município do Rio contabiliza 8.665 óbitos. Em seguida vêm São Gonçalo (617); Duque de Caxias (593); Nova Iguaçu (458); São João de Meriti (336); Niterói (322); Campos dos Goytacazes (240); Belford Roxo (224); Itaboraí (178); Magé (167); Volta Redonda (156); Petrópolis (147); Mesquita (144); Nilópolis (132); Angra dos Reis (127); Macaé (121); Itaguaí (98); Teresópolis (94); Cabo Frio (90); Maricá (87); Barra Mansa (76); Nova Friburgo (71); e Rio das Ostras (64). Seis cidades do interior do estado tem apenas um óbito, são elas: Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro, Quatis, São Sebastião do Alto.

Entre os municípios com apenas um óbito estava Duas Barras. Na madrugada de ontem, no entanto, o município registrou mais uma morte, a do prefeito Luiz Carlos Botelho Luttercach, de 55 anos.