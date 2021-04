NÚMERO DE MORTES POR COVID-19 NOS DEIXAM SEM PALAVRAS

O país chegou a assustadora marca de 362.180 óbitos depois de registrar 3.462 mortos em 24h. Já são 84 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil. O país completa agora 29 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia, ejá são 19 dias com a média acima da marca de 2,5 mil. A média está acima da marca de 3 mil há 5 dias, algo inédito.

Os dados de hoje não contaram com as informações do Ceará, que vem figurando entre os estados com maior número de mortes do país. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, o boletim epidemiológico não foi atualizado devido a “problemas críticos com o Banco do GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial)”.

O Brasil em números

Até hoje, o dia com mais registros de mortes em 24 horas foi 6 de abril, com 4.211 óbitos. A média móvel mais alta foi registrada na última segunda-feira (12), quando o número foi 3.125.

As dez maiores médias móveis de mortes por covid-19 no Brasil aconteceram nos últimos 15 dias. Todas foram acima de 2.700.

12 de abril – 3.125

1 de abril – 3.119

11 de abril – 3.109

13 de abril – 3.051

10 de abril – 3.025

14 de abril – 3.012

2 de abril – 3.006

31 de março – 2.971

9 de abril – 2.938

8 de abril – 2.818 Estado do Rio passa dos 40 mil óbitos pela covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 688.797 casos confirmados e 40.091 óbitos por coronavírus no estado.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.039 novos casos e 300 mortes. Entre os casos confirmados, 640.823 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a Covid-19 no estado é de 88.8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 73,4%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 344 pessoas, e a de enfermaria, 37.