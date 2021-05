Número de mortes por Covid-19 no Rio de Janeiro em abril é o maior desde o início da pandemia

Segundo dados atualizados pelo Portal da Transparência do Registro Civil, o mês de abril de 2021 superou a marca de maio de 2020 e se tornou o mês com maior número de óbitos por Covid-19 registrado no Estado, desde o início da pandemia.

A triste marca foi alcançada após 6.841 óbitos serem registrados no período de 01 a 30 de abril deste ano. A marca anterior havia sido atingida em maio de 2020, quando foram registrados 6.778 óbitos. Outro dado negativo disponível no Portal da Transparência sobre os índices de abril de 2021 foi a quantidade de registros de óbitos ter superado o número de nascimentos. Foram 17.707 óbitos e 15.400 nascimentos. Os números levam em consideração todos os registros de óbitos e não apenas os que foram em decorrência da Covid-19. Ainda assim, esse dado é assustador, se comparado ao mesmo período, no ano passado, em que foram registrados 16.031 óbitos e 16.450 nascimentos.