Número de internados de Covid-19 no Rio diminui 30%

O número de internados por Covid-19 no Rio caiu 30% no comparativo de domingo (4) com o domingo passado (27). O registro anterior marcou 1.002 internados contra 698 em uma semana. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, em seu perfil no Twitter. Ele credita a redução ao avanço da vacinação contra a Covid-19.

“Os efeitos da vacinação contra a Covid-19 continuam a aparecer (…) mas ainda não é o momento de relaxar. Evite se expor desnecessariamente. Redução impressionante do número de solicitações de internação por Covid-19 nesta semana no Rio, esperávamos um aumento de casos nos meses de inverno. Certamente estes são efeitos da resposta imunde das vacinas. Mas ainda é muito cedo para relaxar, proteja-se use máscara”, diziam as postagens de Soranz.





Apesar da redução significativa outros dados preocupam a população. No domingo do dia 27 tinham três pessoas aguardando na vagas de leitos e no domingo passado (4) tinham sete. A taxa da ocupação subiu de 54% para 57% e a taxa de ocupação se manteve em 77%.