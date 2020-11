Número de casos dá salto no Rio

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que, até quarta-feira (18), 332.396 casos confirmados e 21.698 óbitos por coronavírus no estado. Há ainda 371 óbitos em investigação e 2.211 foram descartados. Entre os casos confirmados, 304.705 pacientes se recuperaram da doença.

A SES esclarece que os 224 óbitos registrados não aconteceram todos ontem, mas ocorreram entre as semanas epidemiológicas 36 e 46. A divulgação dos óbitos apenas ontem é reflexo dos seis dias em que os dados ficaram represados no sistema do Ministério da Saúde, que a secretaria baixa para fazer o boletim.

O Rio de Janeiro tem o maior número de óbitos registrados: 12.793. Em seguida vêm Duque de Caxias (811), São Gonçalo (807), Nova Iguaçu (722), Niterói (554), São João de Meriti (507), Campos dos Goytacazes (454), Belford Roxo (343), Petrópolis (283), Magé (265), Volta Redonda (252) e Itaboraí (240).

A cidade do Rio de Janeiro também tem disparado o maior número de contaminados pela Covid-19, com 128.834 casos. Na sequência aparecem Niterói (17.224), São Gonçalo (15.422), Belford Roxo (11.302), Duque de Caxias (11.349), Macaé (10.234), Campos dos Goytacazes (8.779), Nova Iguaçu (8.230), Teresópolis (8.493), Volta Redonda (8.138), Angra dos Reis (6.669) e Itaboraí (5.022).