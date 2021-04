Núcleo de Dança para Atores faz 20 anos em cena

O vídeo “Em Tempo – Uma palavra por um gesto” será lançado hoje (21), às 21h, no canal do YouTube do Núcleo de Dança para Atores, grupo sob a direção do bailarino, ator e diretor niteroiense Roberto Lima. É o primeiro trabalho inédito das comemorações dos 20 anos do coletivo, festejados desde novembro de 2020. O projeto foi totalmente concebido na pandemia do novo coronavírus, com os integrantes em isolamento social domiciliar, atuando em diversas cidades e regiões do país.

Ao mesmo tempo individual e solitário, mas coletivo no todo e complexidade artística, o projeto “Em Tempo – Uma palavra por um gesto” compõe um mosaico de emoções e sentimentos. Ora sob silêncio orgânico, ora com músicas que tentam colorir atmosferas em preto e branco a que fomos obrigados a ter como “novo normal” até o controle dessa tragédia humanitária, na esperança que o “vai passar” está próximo do “já passou”, nas palavras dos integrantes do Núcleo.

A partir de uma provocação artística do diretor, os intérpretes criadores reagiram em forma de arte, tendo a dança, o movimento e o teatro como válvulas de escape. Segundo Roberto Lima, que foi diretor artístico da Cia de Balé de Niterói, o resultado é um suspiro artístico de alívio durante a crise sanitária, para resistir e sobreviver a esses tempos sem perder a sensibilidade e o potencial criativo, cada qual em seu universo e isolamento.

Somado ao lançamento da videoarte, o Núcleo produzirá uma live também no dia de hoje (21), contando a trajetória do grupo, com a participação do fundador do grupo e diretor geral, Roberto Lima, e dois cofundadores: Dudu Gama, ator, diretor e professor de teatro, e Arabel Issa, bailarina, coreógrafa e professora mestra em dança. O Núcleo de Dança para Atores nasceu em 2000 a partir do trabalho dos professores da Escola de Teatro Martins Penna, do Rio de Janeiro, Armando Nesi, Arabel, Dudu e Roberto. A ideia era dar continuidade aos estudos realizados nas aulas de Expressão Corporal, Dança e Interpretação da escola.