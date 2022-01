Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa é inaugurado

No dia nacional de combate à intolerância religiosa, celebrado nesta sexta-feira (21), o Governo do Rio, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, inaugurou o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa (NAVIR) de Duque de Caxias.

O equipamento oferecerá atendimento social e psicológico às vítimas de violência, além de acompanhamento jurídico dos casos. A inauguração é fruto da parceria do Governo do Estado com a prefeitura municipal de Duque de Caxias.

“Nada é tão importante quanto a liberdade para que cada um possa manifestar sua respectiva fé. Um equipamento deste demonstra que o Rio de Janeiro é plural e abraça todos os credos”, falou o governador Cláudio Castro.

Esta é a sexta unidade do programa direcionado para a prevenção e combate à intolerância religiosa. Desde outubro outras duas unidades foram inauguradas em Miguel Pereira e Petrópolis, expandindo os equipamentos da rede de atendimento às vítimas de intolerância em 50%.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, afirmou que a inauguração mostra a atenção do governo com o combate à intolerância.

“Sob a gestão do governador Cláudio Castro estamos mostrando que a Intolerância não terá lugar no Rio de Janeiro. Chegamos à sexta unidade do NAVIR, somando mais de 200 atendimentos em três anos”, afirmou Quintal

“O Governo do Estado atua em parceria com as prefeituras para ampliar e interiorizar a rede de atendimento às vítimas do crime de intolerância religiosa para que possamos garantir o direito e a dignidade para todos e todas”, afirmou a subsecretária de Direitos Humanos, Luciana Calaça.

A inauguração desta sexta contou com a presença de representantes de religiões de matrizes africanas, católicos e evangélicos, além do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Caxias, Marcus Vinicius Guimarães, e do superintendente de Liberdade Religiosa do Estado, Justino Carvalho.