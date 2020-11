Núcleo de Atendimento à Mulher é inaugurado em Arraial do Cabo

Raquel Morais

Na quarta-feira (25) foi celebrado o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher e o município de Arraial do Cabo ganhou um Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam). O espaço fica na 132ª DP (Arraial do Cabo) e faz parte do projeto ‘As Guardiãs’, que combate a violência contrra as mulheres.

De acordo com nota da Polícia Civil o Nuam é um grupo especializado em atender os casos de agressões, inclusive sexuais, contra as mulheres. O objetivo é promover um atendimento reservado às vítimas, com uma sala própria, principalmente em situações mais críticas, e dar às mulheres o acolhimento que necessitam em um momento de vulnerabilidade.

Na distrital os atendimentos às vítimas será feito por mulheres que receberam recentemente um curso de capacitação específico para atendimento desses casos. “Nos últimos meses, viemos lutando em Arraial do Cabo contra a violência doméstica, tipo de crime com muita incidência aqui na região. Aceleramos as investigações para levar os agressores mais rapidamente à Justiça, interrompendo o ciclo de violência, e montamos uma equipe dedicada a acolher as vítimas, com um olhar mais atento e cuidadoso. A chegada do Núcleo, através do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher é uma conquista para a cidade, pois, além de oficializar nosso trabalho, o fortifica ainda mais”, contou Patrícia Aguiar, delegada da 132ª DP.