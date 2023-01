Nube oferece 227 vagas de estágio na cidade do Rio

São oportunidades para estudantes de ensino médio, técnico, superior e tecnólogo

A busca por uma vaga no mercado de trabalho faz parte da rotina de grande parte dos brasileiros. Apenas nesta semana, o Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios tem uma expectativa de 227 novas oportunidades para a cidade do Rio de Janeiro.



As chances são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, das mais diversas áreas, como: Administração, Arquitetura, Direito, Engenharia, Engenharia Civil, Segurança do Trabalho, Turismo, entre outros. Os valores das bolsa-auxílio variam de R$ 1.000,00 a R$ 1.700,00.



Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site – www.nube.com.br e pesquisar de acordo com seu perfil ou por meio de uma OE (oportunidade de estágio) específica, como as abaixo apresentadas.



As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente. Por isso, é preciso fazer buscas constantes.



Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para 3004 6290 (não é necessário DDD) e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.



Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE



Administração|R$ 1.300,00|249520

Arquitetura|R$ 1.200,00|233704

Comunicação|R$ 1.000,00|246196

Direito|R$ 1.700,00|241078

Economia|R$ 1.500,00|249299

Engenharia|R$ 1.521,00|249267

Engenharia Civil|R$ 1.000,00|247190

Segurança do Trabalho|R$ 1.500,00|249320

Turismo|R$ 1.000,00|249541