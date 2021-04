Novos testes que detectam variantes da COVID-19

A Seegene, uma empresa de biotecnologia especializada em diagnósticos moleculares, anunciou que obteve autorização de exportação do Ministério da Segurança Alimentar e de Medicamentos da Coreia do Sul para começar a exportar seus testes de variantes da COVID-19 para países do mundo todo. Os testes de variantes da COVID-19 mais recentes da Seegene, o “Allplex SARS-CoV-2 Master Assay” e o “Allplex SARS-CoV-2 Variants I Assay”, estão sendo enviados a mais de 20 países em todo o mundo, incluindo os países europeus mais atingidos como o Reino Unido, a Itália, a Alemanha e a França, bem como o Chile.

A empresa informa que pode produzir 300.000 kits de teste de diagnóstico de variantes, capazes de testar 30 milhões de pessoas mensalmente. O teste de variantes pode detectar variantes do vírus, incluindo B.1.1.7, B.1.351 e P.1. O “Allplex SARS-CoV-2 Master Assay” também pode ser usado em conjunto com o “Allplex RV Essential Assay” como um ensaio de passo único para a triagem de 17 vírus-alvo causadores de infecções respiratórias. O “Allplex SARS-CoV-2 Variants I Assay” pode detectar e diferenciar mutações em variante. Este teste de diagnóstico de variantes pode identificar mutações em variantes como B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.525, utilizando pelo menos dez tecnologias proprietárias, incluindo o método PCR multiplex em tempo real mTOCETM, uma tecnologia de ponta que só a Seegene oferece. Utilizando também sua tecnologia original de sistema de controle interno endógeno, os testes de variantes mais recentes da Seegene permitem que o método de amostragem de saliva, menos invasivo, seja uma opção viável.