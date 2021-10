Novos médicos chegam aos postos de saúde de Rio Bonito

A chegada de novos médicos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da Família (ESF) agora é uma realidade em Rio Bonito. O ato de convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo da Saúde – 006/2021 foi divulgado no final de setembro.

Recentemente, o prefeito Leandro Peixe (Republicanos) visitou os postos para conhecer as instalações e os médicos que, a partir de agora, compõem as equipes de Saúde do município.

Durante o trajeto, a secretária de Saúde, Mirilza Alves, que assumiu a Secretaria no início de setembro, destacou a importância do avanço para as comunidades que agora terão um atendimento com mais qualidade.

“Acompanhar de perto esta conquista é muito emocionante. Os moradores precisavam de atendimento médico. Infelizmente os problemas administrativos só foram resolvidos agora, mas o objetivo é continuar avançando”, afirma a secretária.

O Dr. Raphael Christian, atual médico da ESF Praça Cruzeiro, junto ao Dr. Bruno Rocha, destacou que, juntamente a sua equipe, uma de suas prioridades é resolver as pendências que acarretaram devido ao período pandêmico.

“Tudo isso tem sido muito difícil para o Brasil e o mundo, mas estamos organizando novamente a saúde das famílias e trazer de volta o atendimento para todos que precisam”, esclareceu Raphael.

Os atendimentos acontecem nas 24 UBS e ESFs de toda cidade, além dos Ambulatórios Municipal Manoel Loyola Silva Junior e o Municipal de Boa Esperança (Esperanção). Para informações com mais detalhes, procure a unidade de atendimento mais próxima de sua residência para realizar o agendamento de consulta.

“Devido a pandemia, a demanda é muito alta e provavelmente haja alguma espera, mas atenderemos todos, buscando atender a expectativa da sociedade trazendo melhorias para a saúde básica”, destacou Mirilza.



O Prefeito Leandro Peixe enfatizou que é uma das maiores conquistas em menos de 10 meses de sua gestão e que continuará lutando por melhorias na Saúde Pública do município.

“Desde o início nós temos trabalhado muito em cima deste propósito de colocar médicos para atender a população. Mesmo sabendo que esse problema se arrasta por anos em nosso município, o objetivo nunca foi ‘dar jeitinho’ e sim fazer o certo. Agora, depois de muito trabalho, juntamente com toda equipe que se desdobrou para alcançarmos esta grande conquista, me alegro em ver essa situação resolvida e poder dizer que daremos uma saúde digna no atendimento a população”, finalizou o prefeito.