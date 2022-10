Novos lançamentos na telona em Niterói

Algumas pré-estreias estão agendadas para o começo do mês de novembro

Nesta última semana de outubro, novos filmes vão entrar em cartaz em Niterói, com direito a atriz vencedora de oscar, Juliette Binoche. A pré-estreia dos dramas franceses como ‘Com Amor e Fúria’ e ‘Esperando Bojangles’ estarão disponíveis no Reserva Cultural. Confira a sinopse e o trailer dos filmes selecionados.

Esperando Bojangles | Sala 4: 20h20

Em Esperando Bojangles, na frente de seu filho, Camille e Georges dançam sua música favorita “Mr Bojangles”. Com eles, só há lugar para diversão e fantasia. Quem guia o caminho é a mãe, que os leva a um turbilhão de poesia e amor, para que a festa continue de novo, não importa o que aconteça. Até que um dia, a imprevisível Camille desce mais fundo em sua própria mente, e Georges e o pequeno Gary precisam mantê-la segura.

Com Amor e Fúria | Sala 4: 15h30 *Somente quarta, 02/11

Há dez anos, Sara (Juliette Binoche) largou o namorado para ficar com Jean (Vincent Lindon), seu atual marido com quem compartilha a vida. No entanto, o reaparecimento de seu ex e melhor amigo François (Grégoire Colin) bagunça a estabilidade dela. Agora Sara se encontra no meio de um triângulo amoroso entre os homens mais especiais da vida dela.

Lilo, Lilo, Crocodilo | Reserva Cultural – Sala 2: 15h *Somente na Quarta 02/11

Adaptação do livro homônio, o filme acompanha as aventuras do crocodilo Lyle que mora em uma casa vitoriana em Nova Iorque com a família Primm e vive altas aventuras na cidade grande.

A Acusação | Sala 2: 16h – 19h

Alexandre, é um filho exemplar, que estuda em uma prestigiada universidade americana. Durante uma breve visita a Paris, Alexandre conhece Mila, filha do novo companheiro de sua mãe, e a convida para uma festa. No dia seguinte, Mila denuncia Alexandre por estupro, que destrói a harmonia familiar e inicia um complexo julgamento que apresenta verdades opostas.

Segredos em Família | Sala 2: 17h 30 – 19h 30

Uma família viaja para uma ilha deserta no sul do Chile com o sonho de construir um hotel no local. Quando o homem que os ajudaram a atravessar desaparece, a família dica presa na ilha. Com o frio, sem água e sem expectativas de serem salvos, os ânimos e as boas maneiras desaparecem, revelando o lado animal que existe em cada um.