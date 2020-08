Novos horários de funcionamento dos parques de Niterói

Os principais parques de Niterói estão funcionando, a partir deste sábado (1), com novo horário. Os horários foram reduzidos para evitar aglomeração, principalmente na entradas, desses grandes espaços verdes. Estão na lista com as novas normas de funcionamento o Campo de São Bento, em Icaraí, os hortos do Barreto e Fonseca, na Zona Norte, e o Parque da Cidade, em São Francisco.

No Campo de São Bento e nos hortos o horário passou de 9h às 18h para de 10h às 18h de segunda a segunda-feira. Já o Parque da Cidade funcionará das 10h às 18h todos os dias da semana menos as segundas, que o parque não funciona. “Eu pedi essa mudança pois estava com muita aglomeração na entrada. No Campo de São Bento chegou a aglomerar 500 pessoas na entrada na parte da manhã. Sábado e domingo tinham filas enormes. Também estamos no inverno e pedi que antecipasse a entrada e diminuísse o horário do fechamento”, frisou a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

A secretária frisou que no Fonseca, no horário da noite, tinha pouco movimento depois das 17h. “Chegamos a não ter nenhum visitante no parque e por isso antecipamos o fechamento. Temos que proteger nossos niteroienses”, concluiu.