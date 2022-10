Novos filmes entram em cartaz no Reserva Cultural

A programação do Reserva Cultural, em Niterói, abrange diversos gostos e idades. Para quem prefere o cinema francês, a estreia da semana é “Noites em Paris”, de Mikhaël Hers, com Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter e Noée Abita. Já para os amantes de filmes de herói, “Adão Negro” conta o protagonismo de Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock.

Confira os filmes em cartaz:

Noites em Paris | Sala 3: 15 h 30 – 18 h

Em Noites de Paris, o ano é 1981, eleições, as comemorações se espalham pelas ruas e há um ar de esperança e mudança em Paris. Mas, para Elisabeth, seu casamento está perto do fim e agora ela tem que se sustentar os dois filhos adolescentes. Consegue um emprego em um programa de rádio noturno, onde conhece Talulah, uma adolescente problemática que ela decide acolher. Talulah experimenta o calor de uma família pela primeira vez e seu espírito livre tem uma influência transformadora naquela casa. Elisabeth e seus filhos ganham confiança e começam a correr riscos, mudando também a trajetória de suas vidas.

Adão Negro | Sala 1: 15 h 30 – 18 h – 20 h 30

Adão Negro é o filme solo do anti-herói, baseado no personagem em quadrinhos Black Adam (Dwayne Johnson) da DC Comics, grande antagonista de Shazam! tendo no longa sua história de origem explorada, e revelando seu passado de escravo no país Kahndaq. Nascido no Egito Antigo, o anti-herói tem super força, velocidade, resistência, capacidade de voar e de disparar raios. Alter ego de Teth-Adam e filho do faraó Ramsés II, Adão Negro foi consumido por poderes mágicos e transformado em um feiticeiro.

Grande inimigo de Shazam! nas HQs, apesar de ele acreditar em seu potencial e, inclusive, oferecê-lo como um guerreiro do bem, Adão Negro acaba usando suas habilidades especiais para o mal. O anti-herói em busca de redenção ou um herói que se tornou vilão, pode ser capaz de destruir tudo o que estiver pela frente – ou de encontrar seu caminho.

Chico para Sempre | Sala 3: 20 h 30

Vinte anos após a sua morte, o mineiro Chico Xavier tem sua vida contada no documentário Chico para Sempre, com direção de Wagner de Assis (Nosso Lar, Kardec) e participação do jornalista Marel Souto Maior, autor de uma das biografias mais bem sucedidas do médium.

As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda | Sala 4: 15h50 (somente sábado e domingo)

Neste novo capítulo, Tadeo mostra que seu maior sonho é ser aceito por seus colegas arqueólogos, mas o comportamento dele naturalmente desastrado o atrapalha quando, acidentalmente, destrói um sarcófago raro que lança um feitiço que coloca em risco a vida de seus amigos. A jornada para salvar Múmia, Jeff e Belzoni desencadeia uma aventura carregada de ação que leva Tadeo e Sara a viajar para os mais distantes cantos do mundo em busca de uma forma de impedir a maldição da tábua de esmeralda.

Amsterdam | Sala 5: 17 h – 19 h 40

Do mesmo diretor de O Lado Bom da Vida, Amsterdam é ambientado na década de 1930 e conta a história de uma grande amizade e um assassinato que pode ameaçar a vida dos protagonistas e abalar toda uma sociedade. A trama policial segue três amigos íntimos: dois soldados e uma enfermeira (Christian Bale, John David Washington e Margot Robbie), que fizeram um pacto no passado, de sempre se protegerem enquanto trio, não importa o que aconteça. Mas, eles se perdem no centro do caso de um assassinato, do qual se tornam os principais suspeitos.

Para provar que não estão envolvidos na morte, o grupo conta com a ajuda de aliados para tentar investigar o crime, e assim se proteger e enfrentar o verdadeiro assassino.

A Mulher Rei | Sala 2: 16 h 10 – 19 h

A Mulher Rei acompanha Nanisca (Viola Davis) que é comandante do exército do Reino de Daomé, um dos lugares mais poderosos da África nos séculos XVII e XIX. O grupo militar é composto apenas por mulheres, entre as guerreiras está a filha de Nanisca, Nawi (Lupita Nyong’o). Juntas, elas combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras.

Sorria | Sala 4: 20 h

Em Sorria, tudo na vida da Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) muda, após uma paciente morrer de forma brutal na sua frente, e testemunhar esse incidente bizarro e traumático no consultório. A partir daí, ela começa a experimentar ocorrências assustadoras que não consegue explicar, mas que de alguma forma, se relacionam com a morte que ela presenciou. Para entender o fenômeno que não sai de sua cabeça, a Dra. irá atrás de respostas, mesmo que o mal também já a esteja perseguindo. Rose irá até as últimas consequências, com o objetivo de desvendar e combater o mal desconhecido que começou a afetar sua vida e de todos ao seu redor. Cada dia mais imersa nessa teia de acontecimentos assustadores, para sobreviver, ela deverá enfrentar a situação perturbadora que se apresenta, e tentar escapar de sua nova e horrível realidade.

Ingresso para o Paraíso | Sala 4: 17 h 50

Em Ingresso para o Paraíso, um casal divorciado (George Clooney e Julia Roberts) descobre que a filha está apaixonada e pretende se casar impulsivamente em Bali. Os dois, então, decidem viajar às pressas para a ilha e impedir o casamento da jovem, evitando que ela cometa o mesmo erro que eles.

